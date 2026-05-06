Corte Suprema y Fiscalía piden la liberación de cuatro agentes del CTI y la Policía tras anuncio del ELN

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía expidieron un comunicado conjunto para pedirle a la guerrilla del ELN que libere a los cuatro uniformados del CTI y de la Policía que mantienen secuestrados. El pronunciamiento se conoce después de que ese grupo armado ilegal anunciara que, tras un juicio político, decidieron mantenerlos retenidos contra su voluntad cinco años más.

Los dos máximos entes investigadores del país reiteraron: “El llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza”.

ELN habló con SEMANA y rajó al gobierno de Gustavo Petro: el “desencanto” del pueblo y el “todo sigue igual”

En la comunicación también recordaron que Colombia es un Estado social de derecho que se rige por la Constitución del 91, cuyo mandato establece que los jueces, las instituciones de la Rama Judicial y los organismos del Estado son los encargados de administrar justicia.

Sin embargo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría usurpando esas funciones luego de la ‘condena’ a cinco años de cautiverio que anunciaron en contra de los funcionarios del CTI y de la Policía que siguen en esa grave situación.

Tanto la Corte como la Fiscalía le pidieron a ese grupo armado ilegal: “El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado social de derecho”.

El pronunciamiento también recordó que el uso repetido de prácticas como el secuestro y la extorsión, que además son delitos en Colombia, “daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia”, y más cuando esa guerrilla se ha sentado en mesas de negociación con el Gobierno Petro en busca de la paz.

“La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”, fue uno de los vehementes mensajes de la Corte Suprema y la Fiscalía.

Por eso, las dos entidades le pidieron al ELN que libere a los agentes Pacheco, López, Hoyos y Mendoza “sin condicionamientos”, como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.