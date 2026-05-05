Duro llamado del presidente de la Corte Suprema al Gobierno Petro por crisis de la salud; pide garantizar acceso

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, realizó un llamado al Gobierno Petro para que garantice a todos los colombianos el acceso efectivo al servicio de salud. Este se da en medio de la crisis que atraviesan EPS, IPS, clínicas y hospitales.

Durante la 3.ª Jornada de Justicia Ambiental en la Universidad del Rosario, el magistrado Lenis habló sobre esta crisis: “Debemos dejar al margen esas discusiones políticas y técnicas; esas discusiones se dan en el marco del Congreso, pero mientras eso se dé, lo que tiene que hacer todo Gobierno, en cabeza del Ministerio (de Salud), es garantizarle a la población un efectivo acceso al servicio de salud”.

El mensaje del presidente del alto tribunal se dio después de que la Procuraduría General de la Nación ha venido reflejando el deterioro progresivo por el que atraviesan las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

EPS como Coosalud, Asmetdsalud, Carezca, Emssanar, Famisanar, Servicio Occidental de Salud (SOS), Saviasalud y Nueva EPS atraviesan por una difícil situación ante la falta de medicamentos, aumento de costos médicos, incremento desproporcionado de quejas y tutelas, e incluso una deuda millonaria que desmorona el sistema de salud colombiano.

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Ese impacto negativo en el servicio ha dejado casos como el de Kevin Acosta, el niño que, por falta de suministro oportuno de un medicamento para la hemofilia, terminó desencadenando el deterioro de su estado de salud y posterior muerte el pasado 13 de febrero, según la Procuraduría.

Mientras el sistema de salud de Colombia sufre las consecuencias de las intervenciones, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, salió con una polémica propuesta de hacer giros directos a las familias que han tenido fallas en la entrega de medicamentos. Aunque eso podría ser una solución inmediata, expertos han advertido que ese mecanismo podría convertirse en un foco de corrupción.

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De hecho, la procuradora delegada para el sector Salud, Mónica Ulloa, en diálogo con SEMANA, alertó que las EPS intervenidas por el Gobierno han dejado “un aumento importante de los costos médicos que tiene un impacto en la siniestralidad. Tenemos pérdidas patrimoniales acumuladas de más de 12 billones de pesos. El riesgo enorme siempre ha sido cómo puede responder una EPS frente a los prestadores que en últimas son los que brindan el servicio de salud”.

Toda esta preocupante radiografía llevó al magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a pedirle al Gobierno Petro que garantice el acceso a dicho servicio a todos los colombianos que lo requieran.