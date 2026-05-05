Así fue como el Ejército frustró el secuestro de dos personas en Chocó

La rápida acción de las tropas del Ejército Nacional en Chocó junto con el gremio de transportadores evitó la materialización de un secuestro extorsivo, que obligó a los responsables a huir del lugar. Fueron los uniformados de la Décima Quinta Brigada los que llevaron a cabo una operación donde rescataron a dos personas y la recuperación de un vehículo de carga.

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“Los hechos se registraron el día 4 de mayo hacia las 23:00 horas, en el tramo vial que comunica al municipio de Quibdó con la ciudad de Medellín, a la altura del corregimiento de Tutunendo”, dijo el Ejército.

La institución militar indicó que todo fue un éxito gracias a la coordinación con información suministrada por la Policía Nacional y representantes del gremio de transportadores del Chocó; conocieron sobre la presunta retención ilegal de dos ciudadanos que se movilizaban en un vehículo tipo camión.

Integrantes del Ejército Nacional de Colombia. Imagen de referencia. Foto: Ejército Nacional

Los sujetos armados habrían interceptado el vehículo, exigiendo una suma de dinero a cambio de la liberación de sus ocupantes, explicó el Ejército.

“Gracias a la oportuna reacción de las tropas en el área, los presuntos responsables habrían abandonado tanto a las víctimas como el vehículo, emprendiendo la huida del lugar”, detalló la institución.

De manera inmediata, las unidades aseguraron el área, establecieron un dispositivo de seguridad perimetral, realizando la recuperación de las personas secuestradas y el vehículo involucrado, adelantando las acciones correspondientes con las autoridades competentes.

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“Este caso se encuentra en proceso de verificación y ampliación, a la espera de la formalización de la denuncia que permita avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los responsables”, finalizó.

El Ejército Nacional reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos, el acompañamiento permanente a los gremios transportadores y la lucha contra cualquier acto delictivo que atente contra la tranquilidad en este departamento.