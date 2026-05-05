El video de una cámara de seguridad fue clave para que las autoridades en Medellín, Antioquia, capturaran a un hombre que agredió brutalmente a la trabajadora de un hotel. Todo ocurrió dentro del Hotel Plaza Mayor 44, cuando el agresor, presuntamente, le exigía a la mujer que ingresara a su habitación, pero esta se negó y fue cuando la atacó.

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En la filmación, se logra ver cómo el hombre golpea a su víctima en varias oportunidades, mientras que esta trata de colocarse a salvo. Lo que se ha conocido es que todo ocurrió minutos después de que la mujer hubiera subido a llevarle la ropa limpia hasta su habitación.

Frente a estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, rechazando lo sucedido.

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, indicó que las autoridades correspondientes avanzan con la atención de este nuevo hecho violento en contra de las mujeres.

“A la mujer se le tomó la denuncia y fue atendida por Medicina Legal. Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”, agregó.

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El delito de lesiones personales en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000, arts. 111-120) sanciona a quien cause daño en el cuerpo o la salud de otra persona. Las penas varían entre 16 y 360 meses de prisión, clasificándose en leves, graves o gravísimas según la incapacidad, perturbación funcional, deformidad o pérdida anatómica.

Las personas que sean víctimas de este tipo de hechos se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día a nivel nacional.