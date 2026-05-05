Ejército abate a alias El Turco, un cabecilla de las disidencias, en Briceño, Antioquia

En medio de una operación militar, el Ejército Nacional, por medio de la Séptima División, dio a conocer que lograron abatir a un sujeto conocido como alias El Turco, quien sería el cuarto cabecilla de la comisión liderada por alias Primo Gay, cabecilla principal de la Estructura Residual 36 de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá.

Un soldado muerto y otro herido tras intensos combates entre el Ejército y disidencias en Antioquia

La baja de este criminal se dio en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño, en Antioquia, donde la madrugada del lunes, 4 de mayo, fue asesinado un soldado profesional y otro más terminó herido en medio de estos combates que había en la zona.

Se trataba de Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

“Este Comando lamenta profundamente lo ocurrido y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, agregó el Ejército.

“Fue incautado un fusil Galil calibre 7.62 mm, cinco proveedores y más de 240 cartuchos. En la misma acción también se encontró un radio de comunicaciones, un equipo de telefonía celular, al igual que material de intendencia y más de 3.5 millones de pesos en efectivo”, explicó la institución militar.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que el hoy abatido, conocido con el alias de El Turco, tuvo sus inicios delictivos en la Compañía Héroes de Tarazá del ELN, y era además un experto en explosivos, pues ejercía su accionar criminal en los municipios de Briceño y Yarumal, al norte del departamento de Antioquia.

Operaciones militares se mantienen en todo el departamento del Cauca. Foto: Suministradas

Desde el Ejército Nacional precisaron que van a mantener las operaciones en todo el departamento de Antioquia contra los grupos armados ilegales que colocan en jaque la tranquilidad de sus habitantes.

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“La ofensiva de las tropas contra los grupos armados organizados continúa de manera sostenida en todo el departamento”, finalizó.