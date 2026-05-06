Defensa de Sandra Ortiz cuestiona imparcialidad de la jueza y pide que no siga al frente del caso. “Mi cliente ha sido humillada”

Por considerar que existe una “enemistad clara”, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, presentó una recusación en contra de la jueza especializada de Bogotá para que se aleje del conocimiento del caso.

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Esto por considerar que no le ha brindado las garantías procesales en el desarrollo de la etapa de juicio en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Al generar estas tensiones, que no son de poca monta (...), ustedes vieron la forma en que se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Hasta el punto de exclamar, en su angustia y en el sometimiento de esa violencia moral, y cito, ‘si quiere condéneme de una vez’”, indicó el abogado.

En este sentido, señaló que su cliente ha sido “constreñida” hasta el punto que ha llorado en plena audiencia para exigir que se le brinden las mínimas garantías para enfrentar la acusación de la Fiscalía.

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Foto: Colprensa

“Para que una persona se dirija así a un juez, en esa situación, es porque lo que está padeciendo en el punto de su estructura como ser humano está siendo casi que humillada ante un escenario”, añadió.

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