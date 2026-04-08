“¿Cuál es el miedo? Vamos a contarle toda la verdad al país”: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, lanza fuerte advertencia

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, hizo un reclamo en medio de la audiencia, en la que pidió su libertad por vencimiento de términos en el proceso que cursa en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, la exconsejera presidencial cuestionó que no se le han permitido practicar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que su defensa ha considerado pertinentes para controvertir la tesis de la Fiscalía General.

“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad. Se lo digo a las víctimas: vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas?”, manifestó la exfuncionaria.

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“Hoy no tengo una sola prueba, señora juez. No la tengo. ¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio del que habló mi abogado? Y son más de cien mil archivos, cien mil archivos con más de, no sé cuántas, cientos de carpetas. Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil”, añadió.

Frente a este panorama, reclamó una vulneración de sus derechos procesales. A esto se suma que, pese a llevar 500 días privada de la libertad, hasta la fecha no ha comenzado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.

“Tarde o temprano todo se va a saber”: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, pide defenderse en libertad en medio del proceso por corrupción en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Nq5aW88kzO — Revista Semana (@RevistaSemana) April 8, 2026

La exfuncionaria es señalada de haber tenido conocimiento sobre la forma en que se habrían enviado millonarios sobornos, en octubre de 2023, a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En la acusación se citaron las declaraciones entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quienes revelaron cómo se entregó el dinero en maletas.

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Pinilla aseveró que, siguiendo las órdenes de Sandra Ortiz, tras una reunión realizada en Residencias Tequendama, se recolectaron tres mil millones de pesos en efectivo para trasladarlos hasta el apartamento de Iván Name, ubicado en el nororiente de Bogotá.

Para su traslado se utilizaron las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se le habían asignado para su esquema de seguridad.

La audiencia continuará el próximo jueves 16 de abril a las 9 de la mañana.

La exconsejera presidencial para las regiones se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar desde el 18 de diciembre de 2024.