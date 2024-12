Corrupción en la UNGRD: Estas fueron las maletas que se habrían utilizado para llevarle los $3.000 millones al senador Iván Name

En la extensa audiencia que se celebró en la mañana del pasado martes, y se extendió por cuatro horas, una prueba presentada por la Fiscalía General pasó de agache. En medio del arsenal probatorio que fue puesto por la fiscal novena delegada ante la Corte se revelaron fotografías de las maletas en las que se transportaron, presuntamente, los 3 mil millones de pesos al apartamento del senador Iván Name.

Sin embargo, Pinilla fue claro en señalar que el conductor no tuvo ningún conocimiento ni participación en estos hechos de corrupción, puesto que solamente había sido encargado de trasladarlo.

En los chats entregados por Pinilla se enfatiza en que las maletas deben ser grandes y no pequeñas. Después de ir a muchos lugares el conductor le envió una foto de una maleta que recibió el aval del exsubdirector de la UNGRD.

Sneyder Pinilla, de forma algo descarada. reconoció que a simple vista vio que en la nueva maleta no podía meter todo el dinero. “El día anterior, o sea el día 12 de octubre habían billetes de denominación, más de $100 mil que de $50 mil. En esta habían más billetes de $50 mil que de $100 mil. Esto generó un bulto más grande”.

Fue por eso que Pinilla sacó todo lo que tenía en el morral que tenía el logo de la UNGRD. “Saco la ropa y empiezo a meter la plata porque no me cabía en la maleta que yo había comprado. Esa plata la recojo en el edifico Quiceno (...) Ahí hay una tienda como de Santander donde me como un pedazo de torta mientras esperaba y la doctora (Sandra Ortiz) escríbame y escríbame”.