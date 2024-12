Fiscalía revela los movimientos de las camionetas de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, que llevaron los tres mil millones de pesos al senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nwJMk8ZiiH

Iván Name en compañía del abogado Jaime Lombana, saliendo de la audiencia en la Corte Suprema. | Foto: Vanesa Londoño

Escolta de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, confirmó el desplazamiento de las camionetas blindadas rumbo al apartamento del senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4518ZJQfMI

Uno de los integrantes del esquema de Sandra Ortiz, en entrevista con la Fiscalía General, reveló que escuchó que sus compañeros se dirigían rumbo a la vivienda del senador Name. “Se fueron en dos o tres (camionetas)”.

Así fue la entrega de las maletas con los tres mil millones de pesos en efectivo para el senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AbRK2MvKzd

Estos son los chats entre Sandra Ortiz y Olmedo López en los que se direccionaron millonarios contratos para favorecer al senador Iván Name. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/aDgWEZGsHZ

Fiscalía asegura que los tres mil millones de pesos fueron utilizados para la campaña al Concejo de la hija del senador Iván Name. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/NtVm7YAuuM

Para el ente investigador, la entonces consejera presidencial para las regiones fungió como “intermediaria” para el direccionamiento de contratos de la UNGRD para beneficiar al senador de la Alianza Verde, Iván Name.

Los tres mil millones de pesos recaudados —indicó la Fiscal citando a Olmedo López— iban a ser utilizados para financiar la campaña al Concejo de Bogotá en 2023 de María Clara Name , hija del senador.

Fiscalía menciona nuevamente a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, con la entrega de tres mil millones de pesos para el senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/h6j7ul6rSQ

“Todo era para la hija de Name (…) A la hija de Name hay que sacarla para el Concejo de Bogotá (…) ¿Se imaginan donde la hija del presidente del Senado no quede (elegida) como concejal?”, puso de presente Olmedo López en uno de sus interrogatorios.