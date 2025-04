Dramáticos testimonios de colombianos que escaparon del cartel Jalisco Nueva Generación: mujeres abusadas por narcos y militares empujados a la guerra

“Vender mujeres”

Militares para la guerra

“Lo que uno iba a hacer allá era algo muy ilegal, grupos al margen de la ley peleando por territorios, por el poder de la zona, de adquirir más territorio, de abarcar más terreno e ir despojando a los demás grupos. Yo dije: ‘Esto no es lo mío, yo me tengo que ir de aquí‘”, recordó el hombre. En la primera misión le entregaron un fusil con proveedores y fue escoltado por menores de edad mexicanos.

De acuerdo con su relato, él no accionó el armamento porque las misiones que le encargaron siempre se abortaron. Sin embargo, en uno de los recorridos por las selvas de ese país usó las técnicas más sofisticadas de los militares colombianos: se escapó del grupo y caminó durante 20 días para estar a salvo. De los compañeros que también aceptaron este trabajo, y fueron engañados, no sabe nada.

“¿Qué puede uno pensar? Ya están muertos. Cuando empecé a ver cómo era el funcionamiento de esa situación, yo dije: ‘De aquí no se sale en seis meses’. Como uno dice en Colombia: ‘La malicia indígena’, y uno, como militar que fue, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. En el segundo día, me dieron armamento, y me dije: ‘Esto no pinta bien’”, manifestó la víctima en entrevista con SEMANA.