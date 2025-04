Fue una operación “desproporcionada”. SEMANA revela la acusación contra 24 militares por el polémico operativo en Alto Remanso que dejó 11 muertos

La Fiscalía no se va con medias tintas y habla de una acción “desproporcionada”, mientras que desde la defensa de los 24 militares sostienen que se trató de una operación legítima, que tenía como objetivo dar con un narco, cabecilla de los Comandos de Frontera, llamado Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, quien sí estaba en el bazar, pero logró escapar. Sostienen que la operación fue coordinada por el alto mando y realizada por comandos especiales, quienes tenían claro que en el “bazar”estaban los narcos de esta organización criminal.

El día de los hechos, relata el documento, “sobre las 10 horas, se dio inicio al bazar, evento al que concurrieron 450 personas aproximadamente. El lunes 28 de marzo de 2022, sobre las 07:13 horas, cuando el soldado profesional Arboleda, tirador de alta precisión, integrante del equipo TAP, ubicado en el costado suroccidental del caserío, previa autorización del teniente coronel Cadena, comandante del Bacn3, realizó el primer disparo sobre un presunto combatiente del GAOr E-48, que se encontraba entre la población civil sobre el costado suroriental, reitérese que, no era alias “Bruno”, objetivo militar a neutralizar, pues, este sujeto ya había abandonado el caserío”.

El escrito es tan detallado que pone como ejemplo la borrachera en la que se encontraba uno de los fallecidos en el operativo, “obsérvese que, Pablo Panduro Coquinche, (q.e.p.d.), gobernador del resguardo indígena “Kichwa” de “Bajo Remanso”, quien se encontraba en avanzado estado de beodez (tercer grado de alcoholemia), en la caseta comunal, al abandonar desorientado dicho lugar, recibió en su humanidad once impactos de proyectil de arma de fuego”.

“Entre las ocho personas civiles muertas, un líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal; un líder indígena, gobernador del resguardo indígena “Kichwa” de Bajo Remanso; un menor de edad; una mujer, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal; igualmente, cuatro personas civiles, no combatientes, entre ellas, tres mujeres adultas y una menor de edad que se encontraba en estado de embarazo y quien resultó herida en su propia casa”, señala la dura acusación contra los militares que participaron en la operación Mahlon 5.

Incluso, un informe reservado revelado por SEMANA así lo advierte: “Se reporta la presencia de hombres armados (con armas largas) en el árbol que queda ubicado entre el río Putumayo y el burdel, no se autorizan acciones por presencia de civiles en la zona”.

Los militares se han declarado inocentes, mientras que la acusación de la Fiscalía deja claro que hubo yerros graves en la información de inteligencia: “En este sentido debe ser verificada por fuentes fiables, pues, sobre este tópico no se pueden cometer errores, resultando forzoso advertir que, ante la duda, se le debe dar el tratamiento de persona civil, es decir, no combatiente, que en estos eventos le confiere el Derecho Internacional Humanitario. La calidad de miembro de esos grupos no puede depender de una adscripción abstracta, de vínculos familiares o de cualquier otro criterio que pueda generar errores, arbitrariedades o abuso”.