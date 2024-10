Medida de aseguramiento contra soldados involucrados en la Operación Alto Remanso será denunciada ante la CIDH

“Yo me encontraba en mi posición y cuando inició el combate avancé aproximadamente diez metros. En ese momento me encontré de frente con un bandido vestido de civil, inicialmente yo le veo la característica de civil y por eso él me hiere, porque yo me confié. Cuando fue que sacó un fisil y me impacta y a mí me tocó aplicar las técnicas. Después de estar encubierto botaba mucha sangre y mis compañeros me ayudaban también mientras él me seguía disparando”, expuso Beleño ante la opinión pública sobre lo sucedido.