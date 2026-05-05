Congresista Juan Carlos Wills recusa a la magistrada Cristina Lombana, pero no responde por el conflicto en el que estaría su abogado

El lunes 4 de mayo, el congresista Juan Carlos Wills radicó ante la Corte Suprema de Justicia una recusación contra la magistrada Cristina Lombana, para apartarla del proceso que tiene en su despacho contra congresistas por presuntas irregularidades en el archivo, en tiempo récord, de la investigación que avanzaba contra el magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala de Instrucción, por supuestas filtraciones al clan Gnecco.

Esa investigación en la Corte Suprema de Justicia tiene a varios representantes que integraban para la época de los hechos la Comisión de Acusación, como Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Katherine Miranda, Wilmer Carrillo, recién condenado, y el mismo Juan Carlos Wills, entre otros.

Vale la pena recordar que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la instancia que investiga a magistrados, como Cristina Lombana, y al presidente de la República.

Exclusivo: abogado que documentó la apertura de indagación contra la magistrada Cristina Lombana defiende al congresista Juan Carlos Wills

Llama la atención justamente que, al mismo tiempo, el representante Wills lleva un proceso disciplinario desde la Comisión en contra de la magistrada Cristina Lombana, por la queja que presentó el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalándola de presunta filtración de información reservada.

Esa situación, para el representante Wills, se convierte en una “relación funcional cruzada”, argumentando en la recusación contra la togada que, mientras ella lo investiga desde su despacho, él también lleva una actuación en su contra, lo que podría terminar en un “escenario de reciprocidad procesal que afecta la imparcialidad y la neutralidad exigidas”.

El congresista también expuso en el documento de 14 páginas que ese “entramado” configuraría una especie de interés indirecto en el resultado del proceso, lo que terminaría afectando “objetivamente la apariencia de imparcialidad” desde la confianza pública que debe garantizar la administración de justicia.

La recusación también expuso la “confrontación” que existiría entre el despacho de la magistrada Lombana y el de su colega Farfán, aduciendo que esa situación “genera una duda objetiva sobre la imparcialidad y la neutralidad del procedimiento”.

Ese recurso que llegó a la Secretaría de la Sala de Instrucción buscaría sacar a la magistrada Lombana de otro proceso, como las investigaciones a Benedetti.

A la magistrada Cristina Lombana le fue abierta una investigación amparada en un concepto del abogado Wilson Andrés Cadena Gómez. Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El conflicto por el que no responde

Lo particular de este episodio es que la recusación contra la magistrada Cristina Lombana llegó justo un día después de que SEMANA reveló en su edición impresa que el abogado que habría proyectado el caso para que la Comisión de Acusación abriera investigación disciplinaria contra la togada es el mismo que defiende a Wills en el caso Farfán.

El nombre del abogado Wilson Andrés Cadena apareció en el ‘carrusel’ de juristas contratados en la Comisión de Acusación que al tiempo defienden congresistas en la Corte Suprema de Justicia.

La gravedad del caso Cadena es que su firma apareció en el proyecto que el representante Wills habría presentado a la Comisión de Acusación para soportar la investigación contra Lombana.

El abogado Wilson Andrés Cadena Gómez defiende a Juan Carlos Wills, representante y miembro de la Comisión de Acusación. Al mismo tiempo, fue contratado por la Comisión de Acusación. Foto: CESJUL

Es decir, mientras Wilson Andrés Cadena sustanció la investigación que lleva Wills contra Lombana, también defiende al representante a la Cámara por el partido Conservador en la investigación que adelanta la togada por las supuestas irregularidades en el archivo del caso Farfán. Eso sería un posible conflicto de interés y una presunta afectación a la imparcialidad, como ahora reclama el legislador en la recusación.

SEMANA se contactó con el congresista Wills para conocer su versión ante este presunto conflicto de su abogado, pero en tono burlesco respondió vía WhatsApp: “¿Cuál relación? Ja, ja, ja, es mi abogado, ¿qué más relación puedo tener? No soy gay”.

Sin embargo, el congresista le salió al paso al artículo de esta revista con una recusación contra la magistrada Lombana por supuesta “afectación a la imparcialidad” en los procesos que lleva cada uno, pero hasta el momento no ha dicho nada de la investigación que lleva la Comisión de Disciplina Judicial contra su abogado por el posible conflicto de interés al actuar en la Comisión de Acusación y al tiempo defendiendo aforados en la Corte Suprema.