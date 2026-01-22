Magistrado que fue investigado por supuesta filtración al clan Gnecco es el nuevo presidente de la Sala de Instrucción

El magistrado Francisco Farfán es el nuevo presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, días después de que la Sala de Acusación de la Cámara de Representantes se abstuviera de investigarlo por el escándalo de la supuesta filtración al clan Gnecco.

Farfán logró llegar a ese cargo gracias a los votos de los magistrados César Reyes, Marco Antonio Rueda y Misael Rodríguez; Cristina Lombana también aspiró a la presidencia de la Sala, pero solo contó con el apoyo de su compañero Héctor Alarcón.

La llegada de Francisco Farfán a la presidencia de la Sala de Instrucción se dio después de que estuviera en el ojo del huracán por la llamada interceptada a Cielo Gnecco, la baronesa del Cesar, quien señaló que el togado le informó que varios teléfonos de la familia estaban intervenidos, en medio de la investigación por presunta compra de votos al senador de la U, José Alfredo Gnecco.

Sin embargo, hace pocos días la Corte Suprema de Justicia utilizó su cuenta de X para informar que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se “inhibió” de investigar a Farfán porque no detectaron ninguna responsabilidad de su parte en esos hechos.

Los magistrados Francisco Farfán y Cristina Lombana se postularon para el cargo. Lombana no ha ocupado la presidencia de la Sala de Instrucción. Foto: No

Esa decisión llamó la atención de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva una investigación contra los integrantes de la Comisión de Acusación que se abstuvieron de seguir el proceso contra Farfán, luego de que le llegara una denuncia de la Veeduría Acción Judicial alertando irregularidades en ese proceso.

El magistrado César Reyes le entrega la presidencia de la Sala a Farfán. Foto: Cortes suprema de justicia

El magistrado Francisco Farfán fue elegido un día antes de que su compañera Lombana empiece a escuchar en versión libre a 18 congresistas y funcionarios de la Comisión de Acusación para que expliquen los argumentos detrás del “inhibitorio” al nuevo presidente de la Sala de Instrucción.

Farfán salió varios meses de licencia a finales de 2023 y a inicios del año siguiente para defenderse de ese grave escándalo, pero el jueves 11 de abril de 2024 regresó a la Corte Suprema para volverse a poner al frente de investigaciones claves como la del expresidente del Senado, Arturo Char, por supuesta compra de votos en las elecciones de 2018.

Farfán ahora tendrá que representar institucionalmente y ser vocero de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, instancia a cargo de investigar y acusar a aforados como congresistas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.