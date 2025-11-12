Suscribirse

Comisión de Acusación cerró la investigación contra el magistrado Francisco Farfán por supuesta filtración al clan Gnecco

El togado terminó salpicado en una investigación sobre el senador José Gnecco Zuleta por presunta compra de votos.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 11:26 p. m.
Francisco FarFán Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Francisco FarFán Magistrado de la Corte Suprema de Justicia | Foto: Corte Suprema

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cerró la investigación que venía adelantando contra el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Francisco Farfán, por la supuesta filtración de información sobre una investigación por presunta compra de votos contra el senador José Gnecco Zuleta.

La Corte confirmó a través de su cuenta de X que “fue informada de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se inhibió de ordenar instrucción contra el magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Javier Farfán. Concluyó que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos denunciados”.

La decisión de inhibir al magistrado se dio después de que la Comisión de Acusación no halló ningún tipo de relación o amistad de la familia del senador que era investigado, y que terminó siendo informado que su celular estaba siendo interceptado legalmente. “No tenía interés en favorecerlo y de hecho fue quien ordenó la interceptación”, dijo la Corte.

El nombre del magistrado Francisco Farfán apareció en una conversación que tuvo el clan Gnecco, informando que desde el despacho del togado interceptaron al senador Gnecco Zuleta, por la investigación que avanzaba en su contra.

