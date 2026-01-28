Política

Fallo de tutela le dio la razón a Armando Benedetti en proceso contra Juan Carlos Wills

El Tribunal Superior de Bogotá le solicitó al representante a la Cámara avanzar en la investigación contra la magistrada Cristina Lombana.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 5:23 p. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills. Foto: SEMANA

El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de tutela en medio del proceso que enfrenta al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el congresista Juan Carlos Wills, quien ejerce las veces de representante investigador en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Benedetti había presentado una acción de tutela contra Wills en medio de la investigación que desarrolla esa corporación, pidiendo que se ampararan sus derechos fundamentales en el proceso que se desarrolla en su contra.

El ministro cuestionó las demoras de la Comisión de Acusación en la investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en un fallo de tutela en el que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón de manera parcial.

Esa corporación decidió revocar parcialmente la sentencia que había emitido un juzgado de Bogotá sobre este asunto y ordenó al representante a la Cámara continuar el proceso de investigación contra la magistrada Lombana.

“La sentencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, en cuanto a la orden impartida en el ordinal primero el cual quedará: ‘Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por Armando Benedetti Villaneda y consecuencialmente, se ordena a Juan Carlos Wills Ospina, representante de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Honorable Cámara de Representantes, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a impartir impulso procesal a las diligencias en el sentido que corresponda, de conformidad con la legislación que rige el asunto’”, se detalla en el fallo de tutela.

Armando Benedetti gana tutela: Comisión de Acusaciones deberá definir investigación contra la magistrada Cristina Lombana

El ministro Benedetti ya había ganado una acción de tutela contra el representante Wills con la que se ordenó a la Comisión de Acusaciones definir la investigación contra la magistrada Lombana que reposa en esa corporación legislativa. En ese capítulo de esta querella también se le solicitó que se vincule al proceso a la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta.

