Armando Benedetti gana tutela: Comisión de Acusaciones deberá definir investigación contra la magistrada Cristina Lombana

La decisión se da tras la disputa que ha tenido el funcionario del Gobierno con la togada.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 2:48 p. m.
Cristina Lombana .Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido crítico de la magistrada Cristina Lombana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio del pulso que tienen el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro se anotó una victoria.

Tras una tutela que presentó y que fue fallada a su favor por el Juzgado 14 de familia del Circuito de Bogotá, se le pidió al representante Juan Carlos Wills, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que avance en la investigación que reposa en ese organismo contra la magistrada Lombana.

“Por fin tengo acceso a la justicia. Un juez da 48 horas para que se defina la situación jurídica de Cristina Lombana por parte del representante Juan Carlos Wills, después de dos años de tener engavetado el proceso en la Comisión de Acusaciones”, celebró el ministro Benedetti.

En la decisión también se solicitó que se vincule al proceso a la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, para que se adelanten las investigaciones correspondientes contra la magistrada del alto tribunal.

Contexto: Armando Benedetti sigue cuestionando a la magistrada Cristina Lombana y anuncia decisión: “Se me acaba de ocurrir”

El proceso al que hace referencia Benedetti fue una denuncia disciplinaria que radicó el 15 de agosto de 2023 ante la Comisión de Acusaciones contra Lombana por presuntas irregularidades en sus funciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión judicial. | Foto: Colprensa.

Benedetti reclama que cuando fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela, al comienzo del Gobierno Petro, la Corte Constitucional habría perdido competencia sobre los casos por los que ha estado siendo investigado, por lo que supuestamente debían ser facultad de la Fiscalía General de la Nación.

“La señora Magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, pese a la decisión de la Sala Especial de Instrucción, en cuanto a la pérdida de competencia para seguir conociendo de los procesos con radicado 00328, 49974 y 51437), no remitió el expediente al funcionario competente y continuó actuando en ellos, demostrando una conducta temeraria y contraria al principio de legalidad”, reclamó Benedetti.

Cristina Lombana
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, investiga a Benedetti. | Foto: Corte Suprema de Justicia

En ese sentido, la tutela pide que el representante Wills, quien adelanta la investigación contra Lombana, resuelva la apertura de la indagación preliminar o la inadmisión de ese recurso, lo cual hasta la fecha no habría sucedido.

“Omitir la apertura de la indagación preliminar, ha tenido como efecto la negación al acceso a la administración de justicia, pues la denuncia instaurada no ha sido resuelta ni tramitada conforme a la ley, impidiéndole ejercer sus derechos dentro del proceso disciplinario”, reclamó Benedetti en su demanda.

La decisión se da en medio de la puja entre Benedetti y Lombana, luego de que la magistrada llevara a cabo un allanamiento en la casa del ministro del Interior, cerca a Barranquilla, que molestó profundamente al funcionario.

