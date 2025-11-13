Durante la emisión de este jueves, 13 noviembre, de El Debate de SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró sus críticas contra la magistrada Cristina Lombana, tras el allanamiento a la vivienda en la que reside junto a su familia en la ciudad de Barranquilla.

Benedetti aseguró que la togada abusó de su poder y anunció que la va a demandar por varios motivos.

“Yo la voy a demandar por una cantidad de cosas, por la amenaza que le hizo a Adelina (Guerrero, su esposa). Ya la sala de instrucción de la Corte Suprema dijo que ha abusado de su poder, se ha extralimitado. Vuelvo y la acuso por eso. Yo no he tenido acceso a la justicia. Dicen que soy poderoso, que soy importante, pero a la hora de acceder a la justicia, de poder demandar a alguien, nunca tengo cómo hacerlo, porque no abren la investigación, porque las tutelas no me las resuelven”, expresó Benedetti, quien anunció, además, un proceso civil contra Lombana.

“Se me acaba de ocurrir algo, también la voy a demandar civilmente”, sostuvo.

Y agregó: “Por la cantidad de negocios que he dejado de recibir debido a que ella va e intimida a las personas con las que voy a hacer algo”.

Benedetti también calificó el allanamiento de ilegal y aseguró que la casa no es de su propiedad ni es una mansión.

“Ese allanamiento fue ilegal, estaba fuera de sus facultades. Lo hizo con 30 policías, amedrentando, amenazando a mi esposa de una forma baja y cobarde, miserable también, y por lo tanto todo lo que dicen. Esa mansión, que no es tan mansión como la gente cree, no es lujosa porque monté unas fotos y no es mía. Ayer el banco Colpatria sacó una comunicación diciendo que esa casa era de Colpatria y que no había habido ninguna sección del leasing”, subrayó.

Disculpas

Benedetti, quien tras conocer el procedimiento en la residencia, lanzó duros términos contra la magistrada, calificándola de “loca, demente y delincuente”, le ofreció excusas en las últimas horas.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, dijo el ministro.