Armando Benedetti se va de frente contra Lina Garrido y la vincula con Facundo Castillo, condenado por corrupción: “Es dueño tuyo”

El funcionario del Gobierno recordó algunos cuestionamientos que rodean a la congresista.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 7:45 p. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti y Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical | Foto: SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sacó a relucir varios relacionamientos que tendría la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, que son cuestionables, luego de que ella lo criticara por los procedimientos que se han adelantado en contra del funcionario del Gobierno en las últimas horas.

“Tú estás rodeada por Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, condenado y preso por corrupto, dueño tuyo. La esposa de Facundo, Raquel, y la hija de Facundo, Isabella, trabajan en tu UTL. Y tu papá, quien te crio, fue destituido de la Gobernación de Arauca por conductas irregulares. Y hoy que te las tiras de derecha (sic), Facundo Castillo tuvo presuntos nexos con el ELN”, aseguró Benedetti.

Además, le dijo que ella habría pasado peores momentos que él. “Puede que haya tenido malos días, pero estoy seguro de que todos los días que tú has tenido han sido malos”, afirmó.

En desarrollo...

