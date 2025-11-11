Suscribirse

Política

Armando Benedetti confirma allanamiento a su residencia y critica a la magistrada Cristina Lombana: “Loca, demente”

La información fue confirmada por Benedetti, quien lanzó duros cuestionamientos hacia la magistrada Lombana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 2:13 p. m.
Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes, 11 de noviembre, que la Corte Suprema de Justicia adelanta una inspección a su residencia por orden de la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.

El funcionario del Gobierno Petro señaló a Lombana de mostrar interés para incriminarlo en delitos: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”.

Benedetti indicó que la magistrada, supuestamente, está enferma con él: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”.

Contexto: Armando Benedetti fue citado como testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos

Las críticas de Benedetti fueron más allá y acusó a la magistrada de estar detrás de prácticas irregulares: “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación".

En la misma comunicación que compartió en su cuenta de X, el funcionario le preguntó al procurador cómo puede acceder a su derecho a la justicia y anticipó que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque nadie detiene a ese monstruo”.

Contexto: ¿Salario mínimo en 1.800.000 pesos? La propuesta de Armando Benedetti que Gustavo Petro no ha desmentido

Benedetti también sembró dudas sobre el actuar de Lombana: “Ahora parece que la magistrada Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el narcochofer?”.

Armando Benedetti.
Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En sus largas acusaciones en contra de Lombana, denunció que “increpa, tortura y amenaza [a] testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema. Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la magistrada Lombana ha desatado en contra mía sin una sola prueba, sin un solo testigo. Insisto en la súplica. Espero escuchen mi llamado de atención”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

2. Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

3. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

5. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiCorte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.