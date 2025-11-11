Armando Benedetti confirma allanamiento a su residencia y critica a la magistrada Cristina Lombana: “Loca, demente”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes, 11 de noviembre, que la Corte Suprema de Justicia adelanta una inspección a su residencia por orden de la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.

El funcionario del Gobierno Petro señaló a Lombana de mostrar interés para incriminarlo en delitos: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”.

Benedetti indicó que la magistrada, supuestamente, está enferma con él: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”.

Las críticas de Benedetti fueron más allá y acusó a la magistrada de estar detrás de prácticas irregulares: “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación".

En la misma comunicación que compartió en su cuenta de X, el funcionario le preguntó al procurador cómo puede acceder a su derecho a la justicia y anticipó que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque nadie detiene a ese monstruo”.

Benedetti también sembró dudas sobre el actuar de Lombana: “Ahora parece que la magistrada Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el narcochofer?”.

Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA