CONFIDENCIALES
¿Salario mínimo en 1.800.000 pesos? La propuesta de Armando Benedetti que Gustavo Petro no ha desmentido
En los próximos días se iniciarán las mesas de concertación del salario mínimo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El ministro del Interior, Armando Benedetti, causó revuelo esta semana por un video en el que hizo referencia al aumento del salario mínimo en Colombia para 2026. El funcionario aseguró que, durante el Gobierno Petro, los incrementos han beneficiado a los trabajadores y lanzó una cifra que tiene pensando a más de uno: dijo que la remuneración podría llegar a 1.800.000 pesos, incluyendo el subsidio de transporte, lo que significaría un incremento del 11 por ciento.
Benedetti hizo esta claridad, pues diferentes sectores calcularon el incremento sobre la base de 1.423.500 pesos, salario mínimo sin subsidio de transporte, y, para llegar a esa cifra que él entregó, el incremento sería de más del 26 por ciento. En los próximos días se iniciarán las mesas de concertación del salario mínimo. El presidente Petro conoció el video de Benedetti, y no le molestó.