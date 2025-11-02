Suscribirse

Nación

Ministro de Justicia encargado se solidarizó con Armando Benedetti: “Rechazamos toda forma de intimidación o amenaza”

Augusto Ocampo se pronunció tras las denuncias del ministro del Interior, sobre el sobrevuelo de drones en inmediaciones a su residencia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
3 de noviembre de 2025, 12:26 a. m.
El ministro de Justicia (e), Augusto Ocampo, se solidarizó con Armando Benedetti, tras denuncias de intimidaciones de su residencia.
El ministro de Justicia (e), Augusto Ocampo, se solidarizó con Armando Benedetti, tras denuncias de intimidaciones de su residencia. | Foto: @MinjusticiaCo/Semana

La denuncia que presentó este domingo el ministro del Interior, Armando Benedetti, generó un “rechazo categórico” por parte de su compañero de gabinete Augusto Ocampo, actualmente encargado de la cartera de Justicia.

A través de un comunicado a la opinión pública, Ocampo expresó su solidaridad con Benedetti, por los hechos denunciados sobre el sobrevuelo de drones en inmediaciones de su residencia durante la noche anterior.

Contexto: Armando Benedetti denuncia sobrevuelo de drones en su casa y ya tiene sospechosos

De acuerdo con Benedetti, aeronaves no tripuladas sobrevolaron su residencia en la noche del sábado y la madrugada del domingo, por lo que alertó a las autoridades y pidió una investigación.

“Aquí está el video donde, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy, los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”, escribió el ministro del Interior en su cuenta personal de X.

Además, contó que ya tiene identificados a dos sospechosos y confirmó que los nombres los entregará a los investigadores. “Denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad”, sentenció Benedetti.

Ante esto, el ministro encargado de Justicia manifestó que este tipo de situaciones afectan la tranquilidad personal y familiar, y aseguró que no se pueden normalizar en una democracia.

“La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad”, señaló Ocampo.

“Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho manifestamos nuestro rechazo categórico a cualquier acción o intento de amedrentar a un servidor público. Confiamos en que las autoridades competentes desplegarán de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido", indicó Augusto Ocampo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la denuncia está siendo atendida “con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública” y que se buscará proteger la vida de cada colombiano.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, manifestó Sánchez.

Y sentenció: “Quien atenta contra un dirigente o lider, cualquiera que sea su ideología o posición politica, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos suministre información que permita salvar vidas. Absoluta reserva”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Justicia encargado se solidarizó con Armando Benedetti: “Rechazamos toda forma de intimidación o amenaza”

2. Reportan desaparición de ciudadano americano en el Cerro de Guadalupe de Bogotá

3. Alexa Torrex fue confirmada como segunda participante de ‘La casa de los famosos’; envío contundente mensaje: “Muchos me subestiman”

4. Sismo de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán, dos meses después del terremoto que cobró la vida de más de 2.200 personas

5. Jhon Jáder Durán volvió al gol en Turquía: así le dio la victoria al Fenerbahce ante el Besiktas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de JusticiaArmando Benedetti

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.