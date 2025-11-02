Ministro de Justicia encargado se solidarizó con Armando Benedetti: “Rechazamos toda forma de intimidación o amenaza”

La denuncia que presentó este domingo el ministro del Interior, Armando Benedetti, generó un “rechazo categórico” por parte de su compañero de gabinete Augusto Ocampo, actualmente encargado de la cartera de Justicia.

A través de un comunicado a la opinión pública, Ocampo expresó su solidaridad con Benedetti, por los hechos denunciados sobre el sobrevuelo de drones en inmediaciones de su residencia durante la noche anterior.

De acuerdo con Benedetti, aeronaves no tripuladas sobrevolaron su residencia en la noche del sábado y la madrugada del domingo, por lo que alertó a las autoridades y pidió una investigación.

“Aquí está el video donde, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy, los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”, escribió el ministro del Interior en su cuenta personal de X.

Además, contó que ya tiene identificados a dos sospechosos y confirmó que los nombres los entregará a los investigadores. “Denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad”, sentenció Benedetti.

Ante esto, el ministro encargado de Justicia manifestó que este tipo de situaciones afectan la tranquilidad personal y familiar, y aseguró que no se pueden normalizar en una democracia.

“La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad”, señaló Ocampo.

“Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho manifestamos nuestro rechazo categórico a cualquier acción o intento de amedrentar a un servidor público. Confiamos en que las autoridades competentes desplegarán de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido", indicó Augusto Ocampo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la denuncia está siendo atendida “con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública” y que se buscará proteger la vida de cada colombiano.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, manifestó Sánchez.

Y sentenció: “Quien atenta contra un dirigente o lider, cualquiera que sea su ideología o posición politica, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos suministre información que permita salvar vidas. Absoluta reserva”.