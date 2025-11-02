Suscribirse

Armando Benedetti denuncia sobrevuelo de drones a su casa y ya tiene sospechosos

El ministro del Interior alertó a las autoridades sobre vuelo de drones a su residencia.

Redacción Semana
2 de noviembre de 2025, 7:05 p. m.
Armando Benedetti y sobrevuelo de drones en su residencia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó en sus redes sociales que, en las últimas horas, aeronaves no tripuladas estuvieron sobre su residencia y ya alertó a las autoridades.

“Aquí está el video donde, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy, los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”, escribió el funcionario en X.

Él contó que ya tiene la identidad de dos sospechosos que estarían detrás de esta situación y que los nombres los entregará a los investigadores este domingo.

“Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad”, señaló Armando Benedetti.

En un trino, él cuestionó: “¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”.

Su interpretación es que todo esto pasaría porque alguien haría presunciones de donde vive: “Todo lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”.

