Armando Benedetti denuncia sobrevuelo de drones a su casa y ya tiene sospechosos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó en sus redes sociales que, en las últimas horas, aeronaves no tripuladas estuvieron sobre su residencia y ya alertó a las autoridades.

“Aquí está el video donde, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy, los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”, escribió el funcionario en X.

Él contó que ya tiene la identidad de dos sospechosos que estarían detrás de esta situación y que los nombres los entregará a los investigadores este domingo.

Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 2, 2025

“Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad”, señaló Armando Benedetti.

En un trino, él cuestionó: “¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”.