Benedetti anunció denuncia en la CIDH contra la magistrada Lombana y aclaró el proceso por el que allanaron su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció desde el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, que interpondrá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la magistrada Cristina Lombana, por la supuesta persecución judicial que estaría adelantando en su contra.

“Acudiré a la Corte Interamericana de Derechos, porque es obvio que no puedo acceder a la justicia [...]. Hace tres años la denuncié y no ha pasado nada, ya puse tutela y no ha pasado nada, ya me quejé en la Sala de Instrucción y ella hace lo que le da la gana, ¿qué más quiere que haga?”, anunció el ministro Benedetti.

Las declaraciones del ministro del Interior se dieron en medio de su asistencia al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, donde estaba citado por la Corte Constitucional para que asistiera a la audiencia para asegurar la respuesta del Estado a la prolongada crisis de orden público en el Catatumbo.

Benedetti aclaró que mientras daba la entrevista, las autoridades estaban realizando el allanamiento a su vivienda en Barranquilla, y aclaró que el predio no era suyo, sino del “banco”. “Todo lo que se dice de mí es con base en conjeturas”, señaló el ministro.

¿Por qué caso la Corte Suprema allanó su vivienda?

El ministro del Interior confirmó que la diligencia judicial que se adelantó a su vivienda en Barranquilla, durante la mañana de este 11 de noviembre, tendría relación con el proceso de enriquecimiento ilícito en el que estaría vinculado el polémico empresario Euclides Torres, quien le habría prestado una millonaria suma de dinero para comprarse un apartamento avaluado en 3.000 millones de pesos.

Desde el Palacio de Justicia, Benedetti aseguró: “Sí, ese es el caso, pero en ese caso ella (Cristina Lombana) no me puede investigar e investigó a 50 personas más, y ese préstamo ya se va a devolver para que no friegue más”.

Y aclaró: “Ella (Lombana) no tiene, por ejemplo, con quien yo hice un negocio, y ese negocio entonces se consignó la plata, y entonces dónde se cobró el cheque para la plata, como se hacen las investigaciones que se hicieron de Odebrecht” (sic).