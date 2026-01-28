Nueva disputa entre el gobierno Petro y Enrique Vargas Lleras: “Concéntrese en gobernar”

Enrique Vargas Lleras le pidió al presidente Gustavo Petro concentrarse en gobernar durante los meses que le quedan en la Presidencia de la República, en lugar de estar lanzando ataques contra él y su familia.

Vargas Lleras lanzó ese pronunciamiento después de que el delegado del Gobierno en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Orlando Rodríguez, lo acusara de que su interés en mantenerse como presidente de esa corporación serían los viajes internacionales.

“No les ha bastado con llevar al país a una profunda crisis. Solo quieren gobernar desde la mentira y el desprestigio de quienes pensamos distinto”, la respondió Vargas Lleras.

El hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue reelegido como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá este mes de enero, una decisión que, a juicio del delegado de la administración Petro, estaría violando acuerdos previos que se habrían suscrito dentro de esa instancia.

El empresario le responde que esas agendas internacionales consisten en misiones que se hacen con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de la ciudad, y enfatizó que los diferentes integrantes de esa corporación han participado en esas agendas internacionales.

Entre 2023 y 2025, los representantes de los empresarios de Bogotá hicieron 14 viajes, de los que 10 contaron con la participación de Vargas Lleras, un asunto que molesta al delegado del Gobierno nacional.

Vargas Lleras afirmó que, pese a las tutelas que le han dado la razón en sus enfrentamientos con el presidente Petro, el Gobierno y sus alfiles “insisten en difundir noticias falsas, promover el hostigamiento y adelantar una persecución sistemática que busca afectar su buen nombre y desacreditar a la oposición”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un comunicado en el que señaló que la justicia ha sido clara al ordenarle al presidente rectificar las acusaciones en su contra por haber pertenecido a la junta directiva de la Nueva EPS.

“Lejos de acatar estas decisiones, el Gobierno persiste en la misma conducta, ahora a través de su escudero político, Orlando Rodríguez, quien continúa replicando mentiras y señalamientos sin sustento”, cuestionó Enrique Vargas Lleras.