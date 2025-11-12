Por no investigar a la magistrada Cristina Lombana, Procuraduría le pone la lupa al congresista Juan Carlos Wills

En una decisión exprés, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria en contra del representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le radicó una queja por un caso que involucra a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

Benedetti presentó la queja durante el martes, 11 de noviembre, y un día después, el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, emitió un auto confirmando la apertura de la indagación preliminar en contra de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El documento confirmó el inicio de la “indagación previa en este asunto, en contra del representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.

La queja del ministro Benedetti exponía que el representante Wills no habría iniciado ningún tipo de trámite en la Cámara de Representantes sobre la denuncia que presentó el pasado 15 de agosto de 2023 contra de la magistrada.

Armando Benedetti y Cristina Lombana. | Foto: SEMANA

El procurador Sanjuán determinó que “el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”.

La Procuraduría explicó que, por el momento, no cuentan con las pruebas necesarias para abrir una investigación disciplinaria contra el congresista del Partido Conservador, por lo que decidieron empezar el proceso con una indagación preliminar.

“Si bien la noticia disciplinaria proporciona elementos orientadores, esta carece de precisión fáctica, ya que no se conoce el contexto completo de cómo el representante investigador ha tramitado hasta la fecha el radicado 6265 asignado por el presidente de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, el 25 de septiembre de 2023, ni las actuaciones procesales que se han surtido dentro de esa actuación”, detalló el ente de control.

Esta investigación arrancó después de que Benedetti llamó a la magistrada Cristina Lombana “delincuente, demente y loca” por el allanamiento que ordenó a la lujosa vivienda que tiene entre Puerto Colombia y Barranquilla, en el Atlántico.