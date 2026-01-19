Archivo de investigación a magistrado de la Corte Suprema provoca citación a declarar a casi 20 congresistas

El fuego amigo al interior de la Corte Suprema de Justicia no se detiene. Un mes después de que SEMANA reveló en primicia la queja que la magistrada Cristina Lombana presentó por acoso laboral contra su compañero César Reyes, se abre ahora un nuevo capítulo que involucra a otro integrante de la Sala de Instrucción: Francisco Farfán.

Estas nuevas diferencias salieron a la luz el pasado 15 de enero, cuando Lombana expidió una citación, antes de abrir una investigación, contra varios congresistas que harían parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y que habrían tenido relación con el proceso contra Farfán.

Desde noviembre de 2023, el entonces presidente de esa comisión, el representante Wadith Manzur, investigado en la Corte por el caso UNGRD, anunció una investigación contra el magistrado Francisco Farfán por una supuesta filtración de información en una indagación que incriminaba al senador del Partido de la U, José Alfredo Gnecco.

Sin embargo, un año después, la Comisión de Acusación decidió cerrar la investigación contra el magistrado de la Sala de Instrucción, al concluir que no tuvo responsabilidad en los hechos denunciados ni interés en favorecer a Gnecco, quien era el objetivo de esa investigación.

Francisco Farfán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia Foto: Corte Suprema

Pero con esa decisión, la magistrada Lombana terminó citando a 18 congresistas que harían parte de la Comisión de Acusación para que expliquen los argumentos de fondo que los llevaron a archivar la investigación contra el magistrado Francisco Farfán, quien suena para ocupar la presidencia de la Sala de Instrucción en el próximo periodo.

Las versiones libres comenzarán este viernes 23 de enero, a las 8:30 a. m., con la citación al secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo, seguido de congresistas como Hernán Cadavid, Leonardo Gallego, Katherine Miranda, Jorge Ocampo y Wilmer Carrillo.

El lunes 26 de enero deberán rendir sus explicaciones ante la Sala de Instrucción los congresistas Alirio Uribe, William Aljure, María Eugenia Lopera y Gloria Arizabaleta.

El secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo. Foto: Cámara de Representantes

El martes 27 de enero, a las 8:30 a. m., las diligencias iniciarán con Wadith Manzur, quien estaba a cargo de esa investigación, Jorge Tamayo, Jorge Tovar, Karyme Cotes y Olga Lucía Velásquez. Un día después, los citados serán Óscar Villamizar, Juan Carlos Wills y Daniel Restrepo.

Este nuevo capítulo habría agudizado la crisis en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde existe una visible tensión entre los magistrados César Reyes, presidente de esa sala, y Cristina Lombana, y ahora pone en la cancha a un nuevo jugador.