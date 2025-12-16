Continúa la crisis en el interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por cuenta del “enfrentamiento” entre los magistrados César Reyes y Cristina Lombana.

En días pasados, la magistrada Lombana radicó una queja por lo que considera un “acoso laboral” por parte de su colega. Esta situación trascendió hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que evalúa los señalamientos hechos.

Este martes, el magistrado Reyes respondió a la situación y en una carta de seis páginas, aseguró que ninguna de las afirmaciones hechas en su contra cuenta con un sustento claro, definido o acorde con la realidad.

“Pese a que en sus escritos se refiere a ‘actitudes personales desobligantes’ desarrolladas en su contra, no obstante, no discrimina cuáles son”, asevera el magistrado.

Exclusivo: este es el momento en que los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano, integrantes del Comité de Convivencia de la Corte, llevan al Congreso la queja por acoso laboral que Cristina Lombana presentó contra su compañero César Reyes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/69Dbwizzy1 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 9, 2025

A lo largo de la carta, indica que las discusiones que ha tenido con la magistrada Lombana hacen parte de la normal deliberación que se presenta en la Sala frente a los procesos de los cuales tienen conocimiento.

Por esto, continuó, en estas discusiones se han cuestionado sus argumentaciones y postulaciones. Situación que ha llevado a la mayoría de la Sala a alejarse de sus ponencias y planteamientos en varias oportunidades.

“Este errado entendimiento la ha llevado en sus múltiples quejas, a hacer referencia, sin ningún reparo ni precaución a las decisiones, autos, actas y en general información de la Sala que está cubierta por la reserva legal”, enfatizó.

En este punto de la carta cuestionó el hecho que en la queja presentada por la magistrada Lombana se ventilaran datos sensibles y reservados de los procesos.

“Exponiendo datos sensibles como nombres, hechos y determinaciones, lo cual violenta esa cautela que todos como funcionarios judiciales estamos obligados a observar”, añadió Reyes, quien aseguró que se quieren elevar las discusiones de sala a otros escenarios.

En uno de los apartes, indica que sobre la magistrada Lombana existen varias recusaciones y cuestionamientos, lo cual se ha debatido en las respectivas salas.

Magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“A la fecha se han tramitado más de 50 incidentes de recusaciones formuladas por diversas causales en contra de la funcionaria, que van desde la discusión en términos de la efectiva garantía de independencia e imparcialidad del juez, por su otrora condición de militar haciendo parte de una corte civil”, explicó.

A esto se le suma su “incompatibilidad por sus vínculos contractuales alguna de las partes, o bien por su acreditada pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral de 100% otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional, o las valoraciones al debido proceso con afectaciones a las garantías fundamentales de los procesados, ora las recurrentes filtraciones a la prensa de los proyectos provenientes de su despacho”.

Finalmente, asegura que la queja radicada en días pasados demuestra que se quiere confundir el trámite normal de las discusiones de sala con un supuesto escenario. Esto teniendo en cuenta que existe una metodología para la repartición de procesos.

Indicó que esta práctica no puede confundirse ni con un acoso laboral o con una sobrecarga de trabajo. “Alude la funcionaria que durante siete años ‘los hombres de la Sala se han rotado la Presidencia’, es de precisar al respeto que la designación de la presidencia es decisión de la Sala, no exclusivamente del suscrito magistrado”.

Documento Comisión de Investigación y Acusación. | Foto: Suministrado a Semana

El magistrado Reyes, en el último párrafo, aseveró que los señalamientos en su contra hacen parte de una campaña mediática.

“Vivimos un claro ejemplo del riesgo que conlleva para el juez y a credibilidad de la justicia, cuando se cae en el frenesí mediático para alimentar el ego, encubrir las verdaderas intencionalidades y depender de los publirreportajes”, indicó.