En la mañana de este martes 9 de diciembre, antes que el reloj marcara las 12, se presentó una imagen sin precedentes en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y que representa el tenso ambiente que se vive en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde hace varios meses.

SEMANA registró uno a uno los movimientos de la presentación de la denuncia que presentó la magistrada Cristina Lombana en contra de su compañero y presidente de Sala de Instrucción, el magistrado César Augusto Reyes Medina, por acoso laboral.

Exclusivo: este es el momento en que los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano, integrantes del Comité de Convivencia de la Corte, llevan al Congreso la queja por acoso laboral que Cristina Lombana presentó contra su compañero César Reyes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/69Dbwizzy1 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 9, 2025

Desde el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano, integrantes del Comité de Convivencia de la Corte Suprema, cruzaron por toda la Carrera Octava hasta llegar a la Plaza de Bolívar, con el fin de radicar la denuncia.

La acción judicial tiene como base la queja que elevó la magistrada Lombana ante el Comité de Convivencia Laboral del alto tribunal —donde se atienden casos entre servidores— y en la cual asevera que en los últimos meses se han presentado actos de acoso por parte del magistrado Reyes.

Comisión Legal de Investigación y Acusación. Remisión queja magistrada Cristina Lombana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En un oficio enviado por los magistrados Zúñiga y Solorzano “a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se manifiesta claramente que la denuncia fue radicada después que se surtiera con el trámite interno.

“En audiencia de conciliación celebrada el día viernes 5 de diciembre de 2024, a las 11 de la mañana, convocada por este Comité dentro del trámite de la mencionada queja, no fue posible adelantar la diligencia ni alcanzar la fórmula alguna de arreglo, como consecuencia de la inasistencia del doctor César Augusto Reyes Medina, pese a haber sido debidamente convocado”, alega.

Comisión Legal de Investigación y Acusación. Remisión de la queja presentada por la magistrada Cristina Lombana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En otro de los apartes del documento informativo se señala que ya se “agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria” que exige la ley, por lo cual el siguiente paso es presentar el caso ante la “autoridad competente”, es decir, la Comisión de Acusación que, según establece la Constitución, es la encargada de investigar a los magistrados de las altas cortes.

“En consecuencia, se remite el expediente correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar”, señala el auto firmado por los magistrados del Comité de Convivencia Laboral de la Corte Suprema.

La queja fue presentada por la magistrada Cristina Lombana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De esta forma, la célula legislativa revisará la acción judicial y así evaluará el presunto acoso laboral.