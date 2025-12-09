Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

Solo cinco páginas necesitó la magistrada Cristina Lombana para contar detalles del acoso laboral que estaría sufriendo por parte de su compañero César Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción, la instancia encargada de investigar y acusar a los integrantes del Congreso de la República, tanto senadores como representantes a la Cámara.

La queja conocida por SEMANA refleja que el caso fue puesto en conocimiento del Comité de Convivencia Laboral del alto tribunal el pasado 23 de septiembre, cuando Lombana contó los pormenores de la situación que estaría viviendo al interior de la Corte con uno de sus compañeros de la Sala de Instrucción.

La magistrada Lombana arrancó la queja pidiendo al “Comité de Convivencia Laboral de esta alta corporación su intervención en la situación que se presenta con el señor magistrado César Augusto Reyes Medina, hoy presidente de la Sala Especial de Instrucción, a la cual pertenezco”.

Aunque Cristina Lombana reconoce que la mayoría de estos hechos son de “público conocimiento”, detalla en el documento que considera pertinente traerlos al contexto para “demostrar cómo el magistrado Reyes Medina ha tenido conductas abusivas en el ejercicio de su cargo en relación con mi desempeño funcional”.

Lombana explicó que esta situación se estaría presentando para desmotivar su competencia como magistrada al interior de esa Sala y destacó que aunque “sus actitudes personales desobligantes son numerosas (…), lo realmente relevante trasciende a la función”.

Exclusivo: este es el momento en que los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano, integrantes del Comité de Convivencia de la Corte, llevan al Congreso la queja por acoso laboral que Cristina Lombana presentó contra su compañero César Reyes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/69Dbwizzy1 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 9, 2025

Caso Álvaro Uribe Vélez

La magistrada explicó que todo inicia en el año 2019, cuando sus compañeros Marco Antonio Rueda y César Reyes la “amenazaron con no volver a reunirse en sala conmigo si no solicitaba ser desvinculada del Ejército Nacional”.

Lombana fue oficial de las Fuerzas Militares y logró llegar a feliz término por ese caso con su colega Rueda.

Sin embargo, explicó que “con una teoría que solo se ha aplicado a mi persona en Colombia, el dr. Reyes me arrebata el expediente que contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez me había correspondido por reparto aleatorio, contraviniendo los precedentes jurisprudenciales acerca de la taxatividad de las causales de impedimento y recusación”.

Remisión de la queja prtesentada por la magistrada Cristina Lombana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La denuncia por el proceso contra Armando Benedetti

La magistrada también expuso en su queja que dentro de la investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por la compra de un lujoso apartamento en el nororiente de Bogotá, se dieron una serie de movidas que habrían afectado el avance de su trabajo.

“Tras presentar un proyecto de definición de situación jurídica para consideración de la sala el 11 de julio de 2022, sorpresivamente, el día anterior a la discusión, y hacia las 5:00 p.m., fui recusada por el hoy Ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda. Es importante resaltar que el proyecto contenía medida de aseguramiento de detención preventiva”, explicó Lombana.

Así mismo, señaló que Reyes se demoró más de dos meses para resolver dicho recurso, pero que, “no satisfecho con la mora, y tras el no acogimiento de su postura por la Sala, determinó, de manera unilateral, remitir la actuación a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.

La magistrada recordó que por decisión de la Sala Plena de la Corte del pasado 23 de mayo, ese expediente volvió al despacho del magistrado Reyes y advirtió que “hoy está inerte en su Despacho, sin resolver la situación jurídica del año 2022, no obstante la existencia de prueba suficiente para hacerlo”.

Más acusaciones contra Reyes

En el documento conocido por esta revista y que ya está en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Lombana también detalla que durante los siete años de su periodo en la Corte nunca ha podido ser presidenta de la Sala de Instrucción y señaló que el magistrado Reyes se “ha opuesto” a esa aspiración, al punto que “cuatro de los seis magistrados de la Sala han repetido en el cargo”.

Reyes es el actual presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, y, según Lombana, bajo su administración se han tomado decisiones “sin mi presencia”, como la elección del coordinador de la Policía judicial del CTI de la Unidad Investigativa de la Sala.

La magistrada también denunció que la situación del caso Benedetti también se estaría presentando en la investigación contra el representante del partido Comunes Carlos Carreño Marín, señalado de cobrarles parte del sueldo a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso.

Carlos Alberto Carreño, representante a la Cámara de Comunes. | Foto: COLPRENSA

“Presentado el proyecto de situación jurídica con medida de aseguramiento intramural el 4 de julio de 2025, faltando unos minutos para el cierre de la hora judicial, el 22 del mismo mes y ario, formula el procesado recusación en mi contra, la que hasta hoy no ha sido resuelta, por lo que solo faltaría que también la aceptara con unos argumentos peyorativos y falaces”, señaló Lombana.

La magistrada Cristina Lombana cerró la queja alertando que aunque no puede recusar a otro magistrado, Reyes no habría puesto en conocimiento el presunto vínculo que tuvo en el pasado con el gobierno del expresidente Santos, caracterizando a los privados de la libertad de las antiguas Farc para que se beneficiaran del acuerdo de paz.