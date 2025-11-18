Armando Benedetti envió mensaje a la Corte Suprema, desestimó las denuncias en su contra por alquiler de “apartamentos de lujo” e hizo un anuncio

Cuando la Corte Suprema de Justicia parece respirarle en el cuello, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le envió un mensaje a la Sala de Instrucción que definirá su suerte en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de sus redes sociales, el jefe de la política del gobierno de Gustavo Petro, se refirió a las más recientes y explosivas denuncias que hizo en su contra el exsecretario de transparencia, Camilo Enciso.

Sigue la polémica por el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: El País

“Señores de la Sala Especial de Instrucción: todo es producto de un delito. Las últimas mentiras que ha sacado Camilo Enciso son filtraciones de la magistrada Cristina Lombana de un distorsionado informe sobre mis finanzas en un proceso mío”, dijo.

Y añadió: “Nadie conoce a Camilo Enciso, él fue secretario de Transparencia con Juan Manuel Santos durante el escándalo más grande de corrupción en Colombia, Odebrecht, y se quedó callado como cualquier cómplice después de que le llegaron varias cartas, que esta semana sacaré, advirtiéndole sobre la corrupción de Odebrecht. Ah, y le falta hombría...”.

Y es que Enciso se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de Benedetti. A través de sus redes sociales ha divulgado videos donde ha lanzado más de una denuncia contra el ministro del interior.

Diego Bonilla entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Por ejemplo: el exfuncionario de Juan Manuel Santos pidió a la Justicia rastrear un apartamento que, al parecer, ocupó Benedetti en un exclusivo barrio de Bogotá durante la campaña del presidente Gustavo Petro.

En dicho apartamento- según Enciso- se celebraron eventos importantes del entonces candidato presidencial y está ubicado en el edificio- hotel 80/10.

“Otro apartamento de lujo en Bogotá alquilado por Benedetti, cientos de millones en efectivo y gastos de campaña que nadie reportó. Acá les cuento la historia”, escribió el abogado en sus redes sociales.

“Tenemos evidencias de que Armando Benedetti alquiló ese apartamento durante 301 días. Eso no sería escandaloso, sino fuera porque la noche en ese lugar tiene un costo de 395 dólares a precio de hoy, pero Benedetti tuvo una tarifa preferencial en ese momento de 289 dólares por noche. Cuando uno hace la multiplicación eso nos da 347 millones, una cifra muy considerable para alguien que le había dicho el año anterior de la Corte Suprema que estaba quebrado, que no tenía un peso, que no tenía dónde caer muerto y que por eso no le había pagado a Euclides Torres", denunció Enciso.

El reconocido abogado reveló las facturas con las que se pagó el alquiler de dicho apartamento, afirmó que se entregó dinero en efectivo y lo hizo Carlos Alberto Dada Barguil, excuñado de Benedetti y acompañante en compromisos oficiales. Él pagó tres facturas, precisó Enciso.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: Colprensa.