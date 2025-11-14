El enigmático mensaje de Armando Benedetti: “Se juntan es por amor y tienen una relación”

Días bastante agitados son los que vive el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien recientemente le allanaron un predio ubicado en Puerto Colombia, municipio ubicado al noreste de Atlántico, luego de que así lo ordenara la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de una casa que, según ha dicho el propio ministro Benedetti, es de propiedad del reconocido empresario de conciertos Ricardo Leiva.

No obstante, hay quienes aseguran que, al parecer, ahí hubo un “trueque”, una negociación, entre el empresario y el jefe de la cartera del Interior.

Tras lo anterior, en las últimas horas se conoció que la Fiscalía investigará dicho “trueque” de bienes entre Benedetti y Leyva.

Ahora, en medio de esa polémica, el ministro Benedetti compartió esta tarde de viernes, 14 de noviembre, un enigmático mensaje a través de su cuenta en la red social X.

“Hay una parejita que me anda molestando con mentiras desde hace rato, y la unión de ellos es como la de Batman y Robin, que luchan contra la corrupción y el crimen, pero se juntan es por amor y tienen una relación, no por la lucha contra el mal”, empezó diciendo Benedetti en su mensaje en X.

Para finalizar, el ministro del Interior aseguró que ello explica los supuestos ataques en su contra. Y, para ponerle más misterio al asunto, advirtió que más adelante hablará, a propósito de su indescifrable mensaje en X.

“Eso explica sus ataques contra mí. Y ambos se parecen a Hello Kitty. Ya hablaré más adelante de eso…“, concluyó Benedetti.

Minutos antes, el funcionario del Gobierno Petro compartió otro mensaje en X, haciendo referencia a investigación de la Fiscalía.

Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana. | Foto: SEMANA