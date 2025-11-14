Suscribirse

Se calienta el gabinete: magistrada Cristina Lombana agradeció a minDefensa, Pedro Sánchez, por apoyo en el allanamiento a Armando Benedetti

Como se sabe, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha tenido pulsos con otros miembros del gabinete. En todos ha ganado.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 7:09 p. m.
Ministro del interior, Armando Benedetti; ministro de defensa, Pedro Sánchez y magistrada Cristina Lombana.
Magistrada Cristina Lombana, en medio de la polémica por el allanamiento a la casa de Armando Benedetti, le agradeció al ministro Pedro Sánchez por el apoyo. | Foto: SEMANA

En medio de la polémica, los insultos y el pulso que generó la decisión de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, de realizar un allanamiento a la casa del ministro de Interior, Armando Benedetti, se ha ventilado una presunta persecución de la togada, así como se han hecho denuncias de irregularidades en el procedimiento. En medio de esa polémica, Lombana respondió y alborotó más el ambiente.

La magistrada, que no le ha devuelto ni uno solo de los insultos al ministro Benedetti, por medio de una escueta carta de dos páginas, dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no solo aclaró las presuntas irregularidades en la diligencia, también envió un polémico agradecimiento a Sánchez.

Como se sabe, Benedetti es hoy por hoy el hombre más poderoso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es tal su importancia en el gabinete, que le ha ganado el pulso, entre otros, a la vicepresidenta Francia Márquez, a los exministros Susana Muhamad, Eduardo Montealegre y al exdirector del DNP, Gustavo Bolívar, quienes han salido del Gobierno.

Pues bien, este es el agradecimiento de Lombana al ministro Sánchez que lo dejaría en mala posición: “Quiero aclararle al señor ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento que, con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000, se ordenó en la investigación formal que adelanta mi despacho en contra de Armando Alberto Benedetti”.

Documento allanamiento
Carta de la magistrada Cristian Lombana al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: Suministrado a Semana

Y es que, según el documento, no se trató de un apoyo menor, pues fueron dispuestos hombres de diferentes fuerzas para hacer el polémico allanamiento.

“Dispuse el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, Dijín, Sijín, Goes, quienes no tuvieron conocimiento de la misión, sino hasta su ejecución”, reiteró el agradecimiento la magistrada Lombana.

La togada aprovechó la carta para, sin nombrarlos, desmentir la denuncia de Benedetti y de su pareja Adelina Guerrero Covo, quienes advirtieron que se habían cometido extralimitaciones en presencia de sus hijos menores de edad.

“La presencia de personal femenino y masculino, Policía de Infancia y Adolescencia, en todo momento, guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole, y que acataron en todo momento las instrucciones que impartí”, se lee en el documento.

