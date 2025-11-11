Uniformados con metralletas y escoltas sin celulares: así fue el allanamiento a la casa de Armando Benedetti

Este martes 11 de noviembre, Colombia se despertó con una nueva tensión entre el Gobierno Petro y las altas cortes, después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue lanza en ristre contra la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema, quien lideró un allanamiento a su vivienda en Barranquilla, Atlántico.

SEMANA conoció que esa inspección arrancó a las 9:00 a. m. en Barranquilla, por orden de la magistrada Cristina Lombana, ponente de la investigación contra el ministro y quien lideró la diligencia que se desarrolló durante la mañana de este martes.

La magistrada Cristina Lombana y el ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: No

La magistrada llegó con un equipo de casi treinta uniformados de la Fuerza Pública para adelantar la inspección; según una fuente que estuvo en la diligencia, “portaban metralletas que nunca había visto en mi vida”.

Entre los detalles se destaca que los uniformados que habrían participado en ese allanamiento llegaron a la casa del ministro Benedetti con la cara cubierta y sin placas, por lo cual no se pudo identificar a los participantes de la diligencia que hoy aumenta la tensión entre el Gobierno y las altas cortes.

El allanamiento en Barranquilla a la casa de Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Foto del video de @NoticiasRCN en X

Esta revista también conoció que, en medio del procedimiento, los escoltas del esquema de seguridad del ministro del Interior se quedaron sin celulares, después de que los encargados de la diligencia les ordenaran entregar los dispositivos para evitar cualquier tipo de grabación.

Asimismo, a un grupo de empleados que estaría trabajando en una obra al interior de la vivienda de Armando Benedetti, les habría tocado permanecer quietos en un solo lugar de la casa, mientras se adelantaba el allanamiento ordenado por la magistrada Lombana.

Desde el Palacio de Justicia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una denuncia ante la CIDH contra la magistrada Cristina Lombana, al afirmar que enfrenta una persecución judicial tras el allanamiento a su casa en Barranquilla. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/f0wBZesisQ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025

Lo curioso es que al finalizar la diligencia, según la fuente, “no se llevaron ni un papel. Es lo que más llama la atención, entraron y no se llevaron nada”, lo que más ha desatado la furia del ministro Benedetti, quien ha calificado a la magistrada Lombana de “loca, demente”.