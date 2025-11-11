El ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue de frente contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se ordenara un allanamiento a su casa en Puerto Colombia, Atlántico, cerca de Barranquilla, en medio del proceso que lleva la togada en contra del funcionario del Gobierno.

Benedetti se refirió a Lombana con adjetivos como “loca”, “monstruo”, entre otros insultos, que generaron la molestia de varios sectores políticos que le han pedido respeto por las decisiones judiciales.

“Al parecer, la aversión de Gustavo Petro por el poder Judicial es contagiosa. Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les dé jueces de bolsillo”, reclamó el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático.

— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 11, 2025



Es inaceptable que Benedetti trate de “loca, demente y delincuente” a una magistrada de la @CorteSupremaJ.



No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les de jueces de bolsillo. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 11, 2025

Desde el partido Cambio Radical también cuestionaron las declaraciones de Benedetti, pues en entrevistas en algunos medios de comunicación ha recurrido a groserías.

“Inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro del Interior, Armando Benedetti, insultar a la magistrada Cristina Lombana, tildándola de ‘loca, demente, delincuente’ y usando groserías en Radio Nacional. Vergonzoso”, dijeron desde esa colectividad.

— Cambio Radical (@PCambioRadical) November 11, 2025



Los funcionarios del… pic.twitter.com/lblUUOvpeK — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 11, 2025

Además, reclamaron porque consideran que los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad. “Deben acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”, cuestionaron.

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, que hizo parte del gabinete de Gustavo Petro, pidió su renuncia tras esas declaraciones.

“El ataque del ministro y presunto delincuente Armando Benedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que lo investiga, es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, afirmó el exfuncionario y precandidato presidencial.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó las declaraciones del funcionario del Gobierno. “El ministro del Interior, Armando Benedetti, llama ‘demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya salió el ministro de defensa, Pedro Sánchez, a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”, criticó.

En las últimas horas, el ministro del Interior había anunciado que por decisión de la magistrada Lombana su casa estaba siendo allanada. Allí, la llamó “loca, demente y delincuente”.

Según Benedetti, la magistrada estaría “abusando de su poder” porque no podría ser investigado porque hace tres años dejó de ser senador y, además, porque ha presentado dos recusaciones en su contra.