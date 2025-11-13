Armando Benedetti se sinceró y contó si es verdad que el predio que le allanaron es una mansión: “Estúpidamente tontos”

El pasado martes, le fue allanado un predio al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por orden de la magistrada Cristina Lombana, así lo estableciera.

Tras dicho allanamiento, hay quienes mencionan que el predio allanado a Benedetti es una mansión y no una casa ―como según algunos dicen― el ministro lo quiere hacer ver.

En medio de dicha polémica, el ministro Benedetti habló en El Debate de SEMANA y respondió si es verdad que el predio que le allanaron es una mansión.

De acuerdo con Benedetti, quienes lo atacan son, supuestamente, aquellas personas que van en contra del presidente Gustavo Petro.

“Todos los que son de derecha, todos los que son semiparacos y todos los que son estúpidamente tontos. Porque ellos en ningún momento muestran una prueba. De hecho, no me denuncian en nada, no aportan absolutamente nada, sino que solamente son conjeturas, casi que por envidia”, respondió Benedetti a quienes dicen que el predio allanado fue una mansión.

El ministro también dijo en El Debate que aprendió que, si lo atacan mucho, es porque “quieren tener lo que uno tiene, hacer lo que uno hace o es lo que uno es”.

De tal modo, el ministro del Interior manifestó no entender por qué se fijan tanto en él, a tal punto que consideró que es el único político de quien la gente mantiene tan pendiente.

“Creo que es el único político que la gente vive pidiendo, mostrando, dónde es que vive. Vargas Lleras tiene como 80 propiedades en Barú, Bogotá, Madrid, y a nadie le importa nada”, agregó.

Por otra parte, Benedetti insistió en que el allanamiento a su predio fue ilegal, algo que le reprochó nuevamente a la magistrada Lombana.

“Ese allanamiento fue ilegal, estaba fuera de sus facultades. Lo hizo con 30 policías, amedrantando, amenazando a mi esposa de una forma baja y cobarde, miserable también, y por lo tanto todo lo que dicen. Esa ‘mansión’, que no es tan mansión como la gente cree, no es lujosa porque monté unas fotos y no es mía. Ayer el banco Colpatria sacó una comunicación diciendo que esa casa era de Colpatria y que no había habido ninguna sección del leasing”, destacó.

Cabe recordar que este martes, el ministro Benedetti le ofreció excusas a la magistrada Lombana a través de su cuenta en X, luego de decir que supuestamente la togada estaba enferma con él:

“¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”, señaló Benedetti sobre Lombana.

Tras lo anterior, en su mensaje ofreciendo excusas, Benedetti resaltó que se había dejado llevar por la ira.