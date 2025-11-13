Suscribirse

Armando Benedetti también la emprendió contra Catherine Juvinao por cuenta del allanamiento a su casa: “Deja tu feminismo conveniente”

Luego de que la magistrada Cristina Lombana ejecutara la orden judicial, el ministro del Interior se destapó en contra de varias figuras políticas que lo señalaron.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 11:37 a. m.
Armando Benedetti y Catherine Juviano protagonizaron una acalorada discusión en X.
Armando Benedetti y Catherine Juvinao protagonizaron una acalorada discusión en X.

Un nuevo enfrentamiento en X protagonizaron este miércoles, 12 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

El intercambio se desató luego de que la congresista cuestionara el tono con el que Benedetti se refirió a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, tras el allanamiento a su vivienda en Barranquilla.

“Si quien hubiera adelantado la inspección a su casa, ministro Benedetti, fuera un magistrado hombre de la Corte Suprema, ¿le habría hecho usted un video para decirle ‘loco, demente’ en redes sociales?”, escribió Juvinao, en alusión a las declaraciones del exembajador sobre la magistrada Lombana.

La respuesta de Benedetti no tardó y marcó el tono de la discusión. “Cuando usted era influencer tuitera, el 15 de noviembre de 2017, y está en YouTube, le dije HP y rufián a Néstor Humberto Martínez […]. Así que deja tu feminismo conveniente, que eres más que eso”, lanzó el exsenador, en un mensaje que generó amplia reacción en la plataforma.

Lejos de ceder, Juvinao volvió a la carga y trajo a colación el proceso que la Corte Suprema adelanta por el llamado carrusel de las pensiones del Fondo del Magisterio. “¿Qué tiene para decirle al magistrado Farfán?”, preguntó la congresista.

Benedetti respondió nuevamente, esta vez apelando a su defensa judicial: “Ese fue otro montaje de Néstor Humberto Martínez […]. Soy el primero que quisiera que ese proceso llegue a una decisión. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara ante la Corte”.

