Armando Benedetti también la emprendió contra Catherine Juvinao por cuenta del allanamiento a su casa: “Deja tu feminismo conveniente”
Luego de que la magistrada Cristina Lombana ejecutara la orden judicial, el ministro del Interior se destapó en contra de varias figuras políticas que lo señalaron.
Un nuevo enfrentamiento en X protagonizaron este miércoles, 12 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.
Si quien hubiera adelantado la inspección a su casa, ministro @AABenedetti, fuera un magistrado HOMBRE de la Corte Suprema, ¿le habría hecho usted un video para decirle ‘loco, demente’ en redes sociales y en múltiples medios de comunicación?— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 13, 2025
Espero su respuesta.
El intercambio se desató luego de que la congresista cuestionara el tono con el que Benedetti se refirió a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, tras el allanamiento a su vivienda en Barranquilla.
“Si quien hubiera adelantado la inspección a su casa, ministro Benedetti, fuera un magistrado hombre de la Corte Suprema, ¿le habría hecho usted un video para decirle ‘loco, demente’ en redes sociales?”, escribió Juvinao, en alusión a las declaraciones del exembajador sobre la magistrada Lombana.
Cuando usted era influencer tuitera, el 15 de noviembre del 2017, y está en YouTube, le dije HP y Rufián a Néstor Humberto Martínez porque también me fabricaba casos como el del Fomag, como Odebrecht o las chuzadas, y me investigaba sin poder hacerlo. Así que deja tu feminismo… https://t.co/bp5UHEc1MV— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025
La respuesta de Benedetti no tardó y marcó el tono de la discusión. “Cuando usted era influencer tuitera, el 15 de noviembre de 2017, y está en YouTube, le dije HP y rufián a Néstor Humberto Martínez […]. Así que deja tu feminismo conveniente, que eres más que eso”, lanzó el exsenador, en un mensaje que generó amplia reacción en la plataforma.
Lejos de ceder, Juvinao volvió a la carga y trajo a colación el proceso que la Corte Suprema adelanta por el llamado carrusel de las pensiones del Fondo del Magisterio. “¿Qué tiene para decirle al magistrado Farfán?”, preguntó la congresista.
Tengo malas noticias para ti: ese fue otro montaje de Néstor Humberto Martínez, quien ya declaró y a favor en mi proceso. Van más de 200 testigos y creo que solo hay uno o dos que ya se retractaron por falsas denuncias, perdiendo credibilidad. Así que tus deseos no se te van a… https://t.co/AXaSCBmOSo— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025
Benedetti respondió nuevamente, esta vez apelando a su defensa judicial: “Ese fue otro montaje de Néstor Humberto Martínez […]. Soy el primero que quisiera que ese proceso llegue a una decisión. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara ante la Corte”.