Armando Benedetti, ministro del Interior, ofrece excusas a la magistrada Cristina Lombana: “He dicho cosas que no debí decir”

El jefe de la cartera política envío un mensaje a través de sus redes sociales donde hace referencia a la polémica que se ha generado en las últimas horas.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 1:57 a. m.
Armando Benedetti y Cristina Lombana.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes, 11 de noviembre, que la Corte Suprema de Justicia adelantó una inspección a su residencia por orden de la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.

El funcionario del Gobierno Petro señaló a Lombana de mostrar interés para incriminarlo en delitos: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”.

Benedetti indicó que la magistrada, supuestamente, está enferma con él: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”.

Pero por esos calificativos que usó, el jefe de la cartera política acudió a sus redes sociales para ofrecer excusas a la magistrada y explicar lo sucedido.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, dijo el ministro.

Agregó: “Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”.

El escrito del ministro Benedetti se da después de toda la polémica que se generó en el país por los calificativos que usó en contra de la magistrada Lombana.

Después de que se adelantara la diligencia de allanamiento, el propio Benedetti confirmó que no se encontró nada en su casa.

“En el allanamiento no incautó nada la Lombana. Se fue con las manos vacías. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad”, aseguró Benedetti.

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.
Diego Bonilla entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Benedetti denunció que supuestamente la magistrada habría dejado instalados micrófonos en su casa. “Yo no tengo acceso a mis derechos con la justicia. ¿Qué es esta locura?“, preguntó el ministro del Interior.

Se desconoce la razón por la que el ministro salió a ofrecer excusas públicas a la magistrada, pero su postura ha sido resaltada en redes sociales al considerar que el lenguaje se debe desescalar.

