El reclamo de la magistrada Cristina Lombana a César Reyes por la investigación contra el senador Carlos Carreño

La magistrada Cristina Lombana reveló que desde el 22 de julio de este año está parada la investigación contra el senador Carlos Carreño, relacionada con supuestos cobros del salario a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), por una recusación en su contra que está sin resolver en el despacho de su compañero de Sala, César Reyes.

Así lo contó Lombana en la queja que presentó al Comité de Convivencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia y terminó en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, tras una fracasada conciliación con el magistrado Reyes.

En el documento conocido por SEMANA, la magistrada Cristina Lombana contó que el 4 de julio de este año presentó un proyecto de definición de situación jurídica que proponía una “medida de aseguramiento” contra el senador del partido Comunes mientras avanzaba la investigación.

Comisión Legal de Investigación y Acusación Remisión queja magistrada Cristina Lombana. Magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pero pocos días después y faltando minutos para el cierre de la hora judicial, según la queja, el congresista del partido Comunes presentó una recusación contra Lombana por la formación que tuvo como jurista en la justicia militar mientras él integraba el Bloque Oriental de las Farc con el alias de Sergio Marín.

Ese recurso, según la magistrada, es el que hasta la fecha no ha sido resuelto en el despacho de Reyes, por lo que reclamó que “solo faltaría que también la aceptara con argumentos peyorativos y falaces, para quedar en cabeza suya el manejo de esta instrucción como otrora ocurrió en el caso de Benedetti”.

La magistrada se refiere a las supuestas movidas que se habrían dado en una recusación que radicó Benedetti en su contra para sacarla del camino en una investigación que venía adelantando contra el actual ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la queja también se puso de presente que el magistrado Reyes habría tenido un contrato con la Presidencia de Juan Manuel Santos, caracterizando a los detenidos de las antiguas Farc para hacerlos beneficiarios del acuerdo de paz, lo que Lombana consideró que también podría afectar la imparcialidad de ese despacho en la investigación contra el congresista del hoy partido Comunes.