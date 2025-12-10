Suscribirse

Nación

Escándalo Calarcá: cara a cara de la Corte Suprema con la fiscal Luz Adriana Camargo por la supuesta infiltración de las disidencias

La Sala Penal del alto tribunal tiene serias diferencias con la forma en que Camargo está liderando el ente investigador.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA conoció que durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvieron un cara a cara con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después de todo el escándalo que se le armó a raíz de la supuesta infiltración de las disidencias de las Farc a la inteligencia del Estado colombiano.

El inconformismo con su gestión habría iniciado después de los pocos avances de investigación que se conocieron por la Fiscalía sobre los equipos y dispositivos que hace más de un año les incautaron a Calarcá y a sus secuaces, durante un retén del Ejército en el departamento de Antioquia.

Contexto: El silencio de alias Calarcá sobre su presunta infiltración en la DNI y el Ejército

A pesar de que la Fiscalía no dio a conocer detalle alguno sobre esa información, Noticias Caracol terminó revelando que en esos equipos habría pruebas suficientes de los nexos que habrían logrado las disidencias con altos funcionarios del Gobierno Petro, como Wilmar Mejía, director de Inteligencia del DNI, o el general Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército.

“No le están informando todo”

SEMANA habló con varios magistrados de la Corte Suprema para entender la percepción que están teniendo sobre el trabajo de la fiscal Camargo en medio de este escándalo, teniendo en cuenta que ese alto tribunal fue el que la eligió para ese cargo luego de que el presidente Petro la ternó.

La POLÉMICA en el Gobierno Petro por computador de alias Calarcá | El Debate

Varias fuentes consultadas por esta revista manifestaron que la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General de la Nación ha sido “complicada”, al punto que queda en el aire la idea de que no le están informando todo lo que ocurre al interior de la entidad.

De hecho, la misma fiscal Camargo, días después de que se conociera el escándalo de Calarcá, confesó que hasta ese momento no sabía del contenido de los computadores incautados a las disidencias y terminó hasta tirándole una pulla a la Dijín por no alertar el hallazgo que detectaron en esos equipos.

Un documento con membrete de la Fiscalía, sería la prueba que la filtración del caso Calarcá arrancó en el ente acusador.
Un documento con membrete de la Fiscalía sería la prueba de que la filtración del caso Calarcá arrancó en el ente acusador. | Foto: Suministrada (API)

Varios magistrados de ese alto tribunal consideran que el principal problema de la administración Camargo tendría origen en los “directores seccionales”, quienes deberían saber qué hay en sus respectivas unidades para definir lo importante, lo urgente, lo grave y lo coyuntural a nivel país.

Sin embargo, algunos magistrados creen que no hay una directriz clara sobre el manejo que se le debe dar a la información, lo que estaría provocando un teléfono roto entre el trabajo que adelantan los fiscales y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luz-Adriana-CamargoCalarcáCorte Suprema de JusticiaDisidencia de las Farc

Noticias Destacadas

Marianela Cabrera Mosquera, la jueza colombiana radicada en Florencia (Caquetá)

Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

Redacción Semana
No

Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

Redacción Nación
Accidente de tránsito en Usme.

Terrible accidente en Bogotá: camión se habría quedado sin frenos y mató a peatón; videos son impresionantes

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.