Escándalo Calarcá: cara a cara de la Corte Suprema con la fiscal Luz Adriana Camargo por la supuesta infiltración de las disidencias

SEMANA conoció que durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvieron un cara a cara con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después de todo el escándalo que se le armó a raíz de la supuesta infiltración de las disidencias de las Farc a la inteligencia del Estado colombiano.

El inconformismo con su gestión habría iniciado después de los pocos avances de investigación que se conocieron por la Fiscalía sobre los equipos y dispositivos que hace más de un año les incautaron a Calarcá y a sus secuaces, durante un retén del Ejército en el departamento de Antioquia.

A pesar de que la Fiscalía no dio a conocer detalle alguno sobre esa información, Noticias Caracol terminó revelando que en esos equipos habría pruebas suficientes de los nexos que habrían logrado las disidencias con altos funcionarios del Gobierno Petro, como Wilmar Mejía, director de Inteligencia del DNI, o el general Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército.

“No le están informando todo”

SEMANA habló con varios magistrados de la Corte Suprema para entender la percepción que están teniendo sobre el trabajo de la fiscal Camargo en medio de este escándalo, teniendo en cuenta que ese alto tribunal fue el que la eligió para ese cargo luego de que el presidente Petro la ternó.

Varias fuentes consultadas por esta revista manifestaron que la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General de la Nación ha sido “complicada”, al punto que queda en el aire la idea de que no le están informando todo lo que ocurre al interior de la entidad.

De hecho, la misma fiscal Camargo, días después de que se conociera el escándalo de Calarcá, confesó que hasta ese momento no sabía del contenido de los computadores incautados a las disidencias y terminó hasta tirándole una pulla a la Dijín por no alertar el hallazgo que detectaron en esos equipos.

Un documento con membrete de la Fiscalía sería la prueba de que la filtración del caso Calarcá arrancó en el ente acusador. | Foto: Suministrada (API)

Varios magistrados de ese alto tribunal consideran que el principal problema de la administración Camargo tendría origen en los “directores seccionales”, quienes deberían saber qué hay en sus respectivas unidades para definir lo importante, lo urgente, lo grave y lo coyuntural a nivel país.