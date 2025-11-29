CONFIDENCIALES
El silencio de alias Calarcá sobre su presunta infiltración en la DNI y el Ejército
Mientras avanza la investigación por el contenido de su computador, Calarcá Córdoba guarda silencio.
Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc, señalado de infiltrar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército, es el único que no ha respondido por el contenido de su computador, en el que habría evidencias de esos presuntos nexos con el Estado.
SEMANA confirmó que a Calarcá lo han buscado distintos medios de comunicación y él ha optado por el silencio, la misma estrategia que adoptó en septiembre de 2025 cuando sus hombres atacaron a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó a 13 policías muertos. Quienes conocen a Calarcá saben que difícilmente se referirá al tema. La Fiscalía ya informó que el contenido del computador de Calarcá existe y él tendría que responder. ¿Lo negará?