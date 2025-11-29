Suscribirse

El silencio de alias Calarcá sobre su presunta infiltración en la DNI y el Ejército

Mientras avanza la investigación por el contenido de su computador, Calarcá Córdoba guarda silencio.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:08 a. m.
Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país.
Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc, señalado de infiltrar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército, es el único que no ha respondido por el contenido de su computador, en el que habría evidencias de esos presuntos nexos con el Estado.

SEMANA confirmó que a Calarcá lo han buscado distintos medios de comunicación y él ha optado por el silencio, la misma estrategia que adoptó en septiembre de 2025 cuando sus hombres atacaron a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó a 13 policías muertos. Quienes conocen a Calarcá saben que difícilmente se referirá al tema. La Fiscalía ya informó que el contenido del computador de Calarcá existe y él tendría que responder. ¿Lo negará?

