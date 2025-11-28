Anteriormente, se hizo conocido el caso de un empresario chino, de nombre Jixing Zhang, señalado de hacer presencia en campamentos de las disidencias de las Frac donde, presuntamente, estaría negociando armas y otros ilícitos.

Entre la información incautada a Alexander Díaz, alias Calarcá, las autoridades colombianas descubrieron documentos, conversaciones y fotos que evidencian la presencia del empresario chino en los campamentos de las disidencias.

De acuerdo con Red+Noticias, la Embajada de China rompió el silencio sobre las acusaciones contra el empresario Jixing Zhang afirmando que él fue “víctima de un engaño”.