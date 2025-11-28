Mundo
Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá
La embajada china se pronuncia sobre las sospechas hacia el empresario Jixing Zhang.
Anteriormente, se hizo conocido el caso de un empresario chino, de nombre Jixing Zhang, señalado de hacer presencia en campamentos de las disidencias de las Frac donde, presuntamente, estaría negociando armas y otros ilícitos.
Entre la información incautada a Alexander Díaz, alias Calarcá, las autoridades colombianas descubrieron documentos, conversaciones y fotos que evidencian la presencia del empresario chino en los campamentos de las disidencias.
De acuerdo con Red+Noticias, la Embajada de China rompió el silencio sobre las acusaciones contra el empresario Jixing Zhang afirmando que él fue “víctima de un engaño”.
Según la Embajada, Zhang, al no dominar el español, confió en unos “amigos colombianos”. Estos lo habrían llevado a una “zona minera” con supuestos “líderes locales” y lo habrían obligado a fotografiarse con ellos, desmintiendo cualquier intención de negocio o apoyo armamentístico.