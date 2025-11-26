Suscribirse

Política

Gustavo Petro lanzó sorpresivo ultimátum a las disidencias de Calarcá: “Recibirán el mismo tratamiento”

El mandatario condicionó los diálogos de paz con esa estructura criminal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 3:51 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
Gustavo Petro y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. | Foto: Colprensa

En medio de escándalo que estalló en el país, por el informe que salió a la luz sobre presuntos vínculos de la denominada disidencia de las Farc de alias Calarcá y el Gobierno Petro, el mandatario colombiano lanzó una advertencia.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro advirtió a esa disidencia que si se demuestra que usaron el proceso de paz para seguir delinquiendo, se dará la orden de atacarlos.

Contexto: SEMANA llegó hasta el club de ‘striptease’ que visitó Gustavo Petro en un viaje oficial a Portugal: estas son las imágenes

“Poner en duda mi posición en contra del narcotráfico es tarea de la oposición y nuestros malquerientes, pero los resultados hablan por sí solos: setecientos extraditados”, expresó el jefe de Estado.

Sumado a lo anterior, expresó: “Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la Junta del Narcotráfico, están bajo ataque, y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”.

La postura del jefe de Estado se dio por una publicación que hizo la Presidencia, sobre un balance del Ministerio de Defensa frente a la lucha en contra del narcotráfico.

“En el balance de la lucha contra el narcotráfico presentado por el Ministro de Defensa, se destacaron avances sostenidos en incautaciones, 61 % más que el gobierno anterior, y destrucción de infraestructura criminal.

Cocaína incautada:

  • 2023: 746.285 kg
  • 2024: 883.793 kg
  • 2025: 850.725 kg

Pasta o base de cocaína incautada:

  • 2023: 99.369 kg
  • 2024: 76.528 kg
  • 2025: 73.891 kg

Laboratorios destruidos:

  • 2023: 5.221
  • 2024: 5.209
  • 2025: 5.584

Estas cifras ratifican el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el debilitamiento de sus estructuras criminales”.

Finalmente, este miércoles 26 de noviembre trascendió que la Procuraduría General de la Nación prepara una decisión trascendental sobre el futuro del general Juan Miguel Huertas, director de comando de personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, directivo de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por los presuntos nexos que tendrían con las disidencias de alias Calarcá.

Contexto: Santiago Uribe, “el clítoris”, una rectificación, Calarcá y ni una palabra de Verónica: los temas que ocuparon a Gustavo Petro en el consejo de ministros

En ese sentido, los dos altos funcionarios podrían salir en los próximos días de sus cargos luego de que el ente de control confirme la sanción disciplinaria, que podría ser temporal, mientras avanza la investigación que tiene en su despacho el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petrodisidencias de farcCalarcá

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

Daniel Quintero, Gustavo Petro y Carlos Caciedo.

Estalla la división en la izquierda de cara a 2026: ¿Gustavo Petro, Daniel Quintero y Carlos Caicedo se distancian?

Redacción Semana
Vicky Davila Iván Cepeda

Vicky Dávila lanza declaración sobre las presidenciales del 2026: “El país debe estar alerta”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.