SEMANA llegó hasta el club de ‘striptease’ que visitó Gustavo Petro en un viaje oficial a Portugal: estas son las imágenes

Las cuentas bancarias del presidente Gustavo Petro, que fueron reveladas porque él lo solicitó para desvirtuar al gobierno del presidente Donald Trump, que lo incluyó en la lista Clinton, dejaron al descubierto varios asuntos privados del jefe de Estado.

Uno de ellos, los gastos de lujo que adquirió durante meses para la primera dama, Verónica Alcocer, en Gucci y otros establecimientos comerciales de buen nombre en Europa.

Otro, el ingreso a Menage Strip Club, un establecimiento comercial nocturno. O mejor, un club de striptease que se promociona en Portugal como un sitio ideal “donde nuestras chicas más atractivas están listas para darte una experiencia inolvidable”.

En su página web aparece con un mensaje gigante donde se lee: “El club más famoso de la zona de Cais do Sodré se llama Ménage y está abierto todos los días hasta las 6:00 de la mañana, excepto los domingos”.

Gustavo Petro Portugal Ménage | Foto: Suministrada a Semana API

SEMANA llegó hasta el lugar, ubicado en el corazón del centro o la zona rosa de Lisboa, y encontró que está abierto desde las 11:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

La periodista colombo española Salud Hernández-Mora indagó sobre el establecimiento que describió como “un lugar sórdido, miserable, que atrae a machistas y pervertidos”.

Menage Strip Club, aparentemente, es inofensivo durante el día y se delata en la noche, cuando sus puertas están cerradas, porque una carpa roja cubre su puerta de ingreso de madera.

En la imagen se observa a una mujer acostada, con sus delineadas y sensuales curvas, boca abajo, mostrando sus nalgas, con un rostro erótico de placer y el nombre del establecimiento. De día, la escena es una; de noche, el placer, la lujuria y las mujeres semidesnudas que ferean su cuerpo a cambio de unos euros, se toman la cuadra donde también funcionan restaurantes.

El establecimiento nocturno que visitó Gustavo Petro en Lisboa. | Foto: SEMANA.

“Es ahí”, le respondieron a SEMANA cuando preguntó en la zona por el establecimiento de comercio que visitó Gustavo Petro y donde gastó 209.000 pesos, algo menos de 50 dólares, según detalló en sus movimientos bancarios.

El ingreso al establecimiento cuesta 30 euros (131.000 pesos aproximadamente) y un solo trago— que no es el más exclusivo de la zona— alcanza los 15 euros. Una bailada con una chica que promociona sus servicios en el establecimiento nocturno puede costar hasta los 74 euros.

El sitio —realmente— no es el más cotizado de la zona y se desconocen las razones que llevaron a Petro a visitarlo en un viaje de Estado, solo y durante un rato.

Gustavo Petro no negó que haya visitado el establecimiento comercial.

En el centro de Lisboa funciona el establecimiento nocturno que visitó Gustavo Petro y que ha generado polémica. | Foto: SEMANA.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada de mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura. Eso se llama erotismo”, escribió el jefe de Estado.

El club nocturno no tiene el mayor prestigio de Lisboa. | Foto: SEMANA.