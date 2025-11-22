The Times, de Londres, cuestionó los movimientos bancarios de Petro: “No soy ningún narcotraficante, simplemente me gustan Gucci y clubes de striptease”

Los movimientos bancarios que el propio presidente Gustavo Petro pidió que se hicieran públicos, le están dando la vuelta al mundo.

The Times, un prestigioso diario de Reino Unido, le dedicó una página completa a analizar los estratos bancarios del jefe de Estado de Colombia. “No soy ningún narcotraficante, simplemente me gustan Gucci y los clubes de striptease”, tituló el texto el medio escrito.

El diario afirmó que si el extracto de la tarjeta de crédito es el reflejo del carácter de un hombre, entonces el presidente de Colombia tiene mucho que explicar.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y afirmó que, a primera vista, parecía una jugada astuta la intención de Petro de hacer público sus movimientos bancarios para mostrarle al mundo que Estados Unidos se equivocó cuando lo incluyó en la Lista Clinton.

“Los extractos de la tarjeta de crédito adjuntos revelaban que el antiguo guerrillero marxista había adquirido gustos marcadamente capitalistas. En 2023 gastó 1250 € en una tienda de Gucci en Portugal. También realizó compras en la tienda italiana de telas Casa dei Tessuti, así como en Ralph Lauren, Apple y Saks Fifth Avenue”, precisó el medio.

Verónica Alcocer Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Colprensa

Y entonces, “en mayúsculas torpemente indiscretas, apareció un cargo destacado: el “MÉNAGE STRIP CLUB” en Lisboa: donde Petro había gastado el equivalente a 40 euros", añadió textualmente.

Petro-según The Times- visitó el club el mismo día de 2023 en que entró en Gucci. “Según su agenda oficial, en ese momento se encontraba en una ‘visita de trabajo’ a España, no a Portugal”.

Además, el medio entregó detalles del establecimiento comercial nocturno donde departió el presidente, un hecho que él no ha ocultado al país.

“Ménage se encuentra escondido en una callejuela del centro turístico de Lisboa. Promociona a sus bailarinas como parte de una experiencia inolvidable para sus clientes. El dinero que Petro parece haber gastado allí equivale aproximadamente al precio de dos de sus exóticos cócteles”.

El diario también destaca la vinculación de Verónica Alcocer, la exesposa de Petro, en la Lista Clinton y algunos de sus excesos.

“Alcocer, que está separada de Petro, se encuentra envuelta en una polémica desde que fue fotografiada en Estocolmo a principios de este mes llevando un estilo de vida aparentemente de jet set, o al menos uno que contrastaba marcadamente con la imagen de austeridad que Petro había sugerido que era la norma en su país”.

Y añadió: “Su presencia en Suecia ha coincidido con la finalización de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la empresa aeroespacial y de defensa sueca Saab para la adquisición de 17 de sus aviones de combate Gripen, un contrato cuyo valor se estima en 2.700 millones de libras esterlinas”.

Tras la vinculación de Alcocer en la Lista Clinton, Petro ha salido en más de una oportunidad en su defensa. Esta semana, por ejemplo, les contó a los colombianos que ella no ha podido salir de Suecia, donde adelanta un curso intensivo de inglés. Al parecer, las aerolíneas no le venden un tiquete aéreo.