Crean robot ‘centauro’ que soporta el peso humano sin esfuerzo y reduce el desgaste físico: así funciona la nueva tecnología

Científicos de China han desarrollado un robot portátil que llevan las personas a cuestas y que son capaces de desprender dos piernas, convirtiendo a la persona en una especie de centauro tecnológico. Este funciona como una plataforma conectada con la espalda del usuario, con dos patas que avanzan de manera sincronizada mientras la persona camina con normalidad, absorbiendo parte del peso que recae sobre el cuerpo al caminar.

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Se trata de una tecnología desarrollada por ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China. A diferencia de los sistemas robóticos convencionales, que se unen a las articulaciones para ayudar a las personas al andar, este robot ofrece dos extremidades extra, para que el humano sea quien mantenga el equilibrio y la dirección del paso, mientras que el soporte recibe el peso corporal.

En videos de demostración de este equipo, se ve a un ingeniero caminar con dos delgadas patas metálicas pegadas en su espalda, lo que se ha asemejado con un centauro de la mitología griega. En las grabaciones, el ingeniero prueba el robot al subir las escaleras o caminar por superficies irregulares, demostrando la facilidad con que este se mueve y cumple su función.

Los detalles del equipo explican que el comportamiento del sistema varía según el peso que enfrenta: con cargas ligeras, las piernas del robot se vuelven rígidas para que el humano y el sistema se muevan de manera coordinada; cuando el peso es mayor, las patas se tornas más flexibles y permite que el robot absorba una mayor parte del peso corporal.

El robot reduce hasta el 35 % del esfuerzo al caminar. Foto: Tomada de redes sociales

Un estudio publicado por The International Journal of Robotics Research indicó que este robot logró asumir hasta el 52 % del peso. Pese a que las personas llevan sobre sí 20 kilos demás con este sistema, al usarlo reducen un 35 % su gasto de energía, y además mejoraron su estabilidad al caminar.

Este robot centauro brinda una tercera vía de los exoesqueletos convencionales, pues este aporta la fuerza para cargar el peso mientras que el humano es quien conserva la inteligencia para orientarse. Los científicos aseguran que, gracias a ese enfoque, el equipo pude ser usado en operativos militares, misiones de rescates en catástrofes, trabajos industriales o cualquier labor que requiera transportar peso.

Hasta el momento, este robot es un prototipo, pero los ingenieros avanzan con rapidez para mejorar el sistema y empezar las pruebas con más personas.