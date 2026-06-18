¿Montañista artificial? Pemba abre el debate científico y robótico con miras al Everest

El mundo del montañismo está a punto de cambiar para siempre, pero no por un nuevo récord humano, sino por un caminante de cables y circuitos llamado Pemba. Tras conquistar las cumbres de Ecuador, este robot humanoide se ha topado con un obstáculo que no se supera con fuerza física: la falta de leyes que regulen a los “escaladores no humanos” en el Himalaya.

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El vacío legal en el Techo del Mundo

Aunque Pemba ya ha demostrado que puede soportar condiciones extremas, su siguiente gran objetivo, el Monte Everest, tendrá que esperar. Las autoridades de Nepal se encuentran en una situación inédita, ya que no existe un marco jurídico que permita expediciones robóticas en la montaña más alta del mundo.

Debido a esto, el gobierno nepalí ha solicitado la creación de nuevas normativas que definan cómo debe operar un robot en estas zonas protegidas. Hasta que no se establezcan estas “leyes para no humanos”, el sueño de ver a Pemba a 8,000 metros de altura permanecerá en pausa.

Pemba: el humanoide que desafía los volcanes

Este robot es una versión modificada del modelo Unitree G1, diseñado específicamente para moverse en terrenos donde las máquinas convencionales suelen fallar. Recientemente, Pemba hizo historia al alcanzar la cima del volcán Chimborazo, a 6,200 metros de altura.

A diferencia de otros robots que solo vemos bailando en videos de internet, este proyecto busca crear herramientas útiles para áreas remotas. Durante su ascenso en Ecuador, Pemba caminó por su cuenta en terrenos con pendientes suaves, demostrando que su sistema de “aprendizaje por refuerzo” (una forma de entrenar su cerebro artificial mediante la práctica) le permite adaptarse poco a poco a suelos irregulares.

¿Cómo hacen para que el clima extremo no destruya componentes del robot?

Uno de los mayores retos para un robot en la alta montaña no es solo el camino, sino el clima extremo que puede destruir sus baterías y componentes electrónicos. Para evitarlo, los ingenieros equiparon a Pemba con un sistema de gestión térmica personalizada.

Básicamente, esto funciona como un “traje climático” con ventilación especial que mantiene sus circuitos a una temperatura estable, incluso cuando el exterior baja a niveles bajo cero. Estas modificaciones han permitido que el robot funcione en pruebas a temperaturas tan extremas como -47.4 °C.

Más que una aventura: un guardián de la naturaleza

El propósito detrás de este proyecto, liderado por el ingeniero Pablo Berlanga Boemare, no es solo el deporte, sino la conservación ambiental. En lugar de instalar miles de cámaras fijas en selvas o montañas para vigilar la tala ilegal o el movimiento de animales, se propone que robots como Pemba patrullen estas zonas de forma autónoma.

Pemba is a modified Unitree G1 humanoid robot that recently made history by successfully summiting Mount Chimborazo in Ecuador, reaching an altitude of 20,312 feet.



Led by project founder Pablo Berlanga, this achievement marks the first time a humanoid robot has ever climbed to… pic.twitter.com/mg0s7Du8es — Cybernews (@Cybernews) June 8, 2026

En el futuro, estos humanoides podrían realizar tareas científicas vitales en el Everest y otras regiones, tales como:

Recolección de basura abandonada por expediciones humanas.

Monitoreo de glaciares para estudiar el cambio climático.

Búsqueda y rescate en zonas de alto riesgo para los humanos.

El éxito en el Chimborazo podría ser el primer paso de una ambición mayor que busca demostrar que la próxima frontera de la robótica no está en las fábricas, sino en los lugares más salvajes de la Tierra o afuera de ella.