Otro escándalo estalla en la cárcel El Pedregal: mujer denunció que cuatro dragoneantes le suministraban alcohol y drogas para abusar de ella

La captura de cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) evidenció un nuevo escándalo de tráfico de drogas y abuso sexual en la cárcel El Pedregal, ubicada en el occidente de Medellín.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que durante cuatro meses, investigadores estuvieron rastreando pistas y levantando información, como la que lograron en más de 14 entrevistas, para establecer la gravedad de estos hechos.

“Siendo los llamados a controlar lo que ingresaba a la cárcel, se encargaban de permitir que entraran drogas y licores; al interior se encargaban de comercializarlos, distribuirlos al interior de la cárcel”, dijo el funcionario.

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“Llegaban casi que a instrumentalizar a una de las reclusas donde estos sujetos le daban la droga, pero ella a cambio tenía que encontrarles algunas mujeres para que accedieran a tener cierto tipo de relaciones sexuales con estos tipos; ellos chantajeaban a las mujeres con la droga y con el licor para que accedieran a tener relaciones sexuales con estos depravados y con estos delincuentes; al parecer, incluso en algunos casos, habrían de cierta manera abusado de las mujeres antes poniéndolas en estado de indefensión precisamente a la hora de suministrarles la droga”, explicó.

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Así se permitió establecer por parte de la Fiscalía los graves hechos que Germán David Uribe Cartagena, uno de los dragoneantes, habría cometido durante 16 meses, entre el 28 de septiembre de 2024 y el 26 de enero de 2026, en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), ubicada en el patio número 22 de ese penal.

Para la Fiscalía, Uribe Cartagena era quien ingresaba sustancias a la cárcel, se las cobraba a su víctima y se las suministraba con licor y, cuando estaba en incapacidad de reaccionar, la sometía a diversos tipos de vejámenes sexuales.

“Se evidenció que el procesado, al parecer, le cobraba a la víctima las sustancias ilegales que ingresaba a la cárcel y que los hechos se habrían cometido en más de 15 oportunidades”, comunicó la Fiscalía.

Este dragoneante fue imputado por los delitos de acceso o acto sexual abusivos con incapacidad de resistir; fabricación, tráfico, porte de estupefacientes agravado y cohecho propio (por recibir el dinero del ingreso de las drogas al penal).

Otro de los denunciados es el dragoneante Yhojan Estiben López Ángel, quien era el encargado de mover desde los patios a las salas de audiencias a las reclusas, por lo que la Fiscalía cree que se habría aprovechado de su rol para abusar de la víctima en más de 30 oportunidades.

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El tercer dragoneante implicado en este escándalo de abuso sexual es Adrián Leonardo Parra Martínez. La Fiscalía lo señala de drogar a la víctima y regalarle un teléfono celular, elemento prohibido en ese penal, para someterla sexualmente en una ocasión.

Por último, la Fiscalía señaló que el dragoneante Jhorman Andrés Palomino Ricardo presuntamente aprovechó su rol como custodio en la UTE también para drogar y agredir en varias ocasiones a la víctima.

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“La Fiscalía estableció que, en todos los casos, los investigados habrían abusado de su poder y del estado de inconciencia o incapacidad de resistencia de la víctima”, informó el ente acusador.

Estos hechos tienen que ver con una denuncia diferente a la conocida en agosto de 2025, cuando otra reclusa denunció a dos integrantes del Inpec que la habrían abusado y obligado a abortar.