Capturaron a los guardianes implicados en el abuso sexual a una privada de la libertad en la cárcel de El Pedregal

Los funcionarios deberán responder por la presunta violación de una reclusa que, luego de los abusos, quedó en embarazo.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 4:18 p. m.
La mujer recordó la pesadilla que vivió al interior de la cárcel.
La mujer recordó la pesadilla que vivió al interior de la cárcel.

Andrea Valdés Contreras es la privada de la libertad que, mientras purgaba una pena en la cárcel El Pedregal, en Medellín, Antioquia, habría sido abusada por dos guardianes del Inpec, ahora capturados por la Fiscalía.

La mujer, de acuerdo con la denuncia, habría sido abusada por varios meses y, producto de los abusos, quedó embarazada. Hace unas semanas no se tenía conocimiento de quién era el padre, pero la respuesta estaba en unas pruebas de ADN que fue necesario pedir a través de orden judicial. El padre fue identificado y Medicina Legal confirmó los abusos y, por tanto, a los responsables.

Memorial Ministra de Justicia (1) by dlandinezc

Se trata de Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, los dos guardianes que fueron investigados y que tendrán que responder en audiencias de imputación de cargos por los delitos que fueron relacionados en el proceso en su contra y que, con seguridad, les dejará una medida restrictiva de la libertad.

La víctima fue trasladada de la cárcel, luego de una solicitud que hizo su defensa a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con respecto a las circunstancias del caso y debido a que, en ese momento, estaba por completar las semanas de gestación.

“Se ordene el traslado inmediato y prioritario de la señora Valdés Contreras a un sitio de reclusión especial donde no esté bajo la custodia del Inpec, dado que su actual condición y los hechos que ha tenido que vivir la exponen a un alto grado de revictimización y atentan contra sus derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y seguridad personal”, señaló en su momento la defensa de Andrea Valdés.

Contexto: Fuerte reclamo al juzgado que no protegió a una reclusa tras denunciar abuso sexual por parte de guardias del Inpec

Durante las audiencias, la Fiscalía expondrá en detalle cuáles son los señalamientos en contra de los guardianes, las declaraciones que tienen y los análisis forenses que fueron recaudados a lo largo de la investigación y que advierten la responsabilidad de los funcionarios en los abusos denunciados por la privada de la libertad.

Los abogados de la víctima advirtieron la gravedad de los hechos y cómo permitir que siguiera bajo custodia del mismo personal de guardia, representa un peligro para ella, particularmente cuando se encontraba en estado de gestación. De ahí que se ordenó su traslado de manera inmediata a la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Bogotá.

“Trasladar o dejar a mi representada bajo la vigilancia y el control de la cárcel La Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres El Buen Pastor, o en su defecto, bajo alguna otra dirigida directamente por miembros del Inpec, no solo representa un riesgo real e inminente sobre su vida, integridad y seguridad”, se lee en el documento de su defensa.

Pese a las presuntas amenazas de guardias del Inpec y su embarazo, Andrea Valdés sigue en las mismas condiciones de reclusión.
Fiscalía imputará cargos a los funcionarios del Inpec | Foto: Guillermo Torres Semana

En las próximas horas, se conocerá en detalle la fecha de la diligencia en contra de los funcionarios del Inpec. Las audiencias preliminares que podrán advertir de qué forma los guardianes son los responsables de los abusos denunciados por la víctima y confirmados por la Fiscalía.

