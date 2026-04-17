Procuraduría suspende a 12 funcionarios del Inpec tras la fiesta en la cárcel de Itagüí: avanza investigación

La Procuraduría General de la Nación oficializó este viernes, 17 de abril, el inicio de un proceso disciplinario formal contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La decisión se toma tras la detección de fallas procedimentales en las actuaciones iniciales relacionadas con una celebración ocurrida en el centro penitenciario de Itagüí en días pasados.

Parranda vallenata en la cárcel de Itagüí: Procuraduría revocó sanción a once funcionarios del Inpec

En la documentación emitida, el Ministerio Público especificó que existía una “falta de requisitos sustanciales en el auto de apertura de investigación”.

Bajo este argumento, la entidad determinó que continuar con el trámite original podría derivar en “violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales”. Por tal motivo, la Procuraduría declaró la nulidad de las actuaciones previas para proceder con un saneamiento jurídico que permita avanzar en la determinación de responsabilidades.

Nuevas vinculaciones y cargos por presunta falsedad

Tras la corrección del proceso, el organismo de control reabrió la investigación y vinculó formalmente a Fabián Leandro León Rodríguez, quien ejerce como subdirector y se desempeñaba como director encargado al momento de los hechos.

La @PGN_COL declaró la nulidad de la actuación inicial por la fiesta en la cárcel de Itagüí, reabrió la investigación y amplió a 12 los funcionarios del INPEC vinculados y suspendidos. Además, compulsó copias para investigar al director del establecimiento.… pic.twitter.com/ZAoZPSbowg — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 17, 2026

El funcionario es investigado por una presunta “falsedad ideológica en documento público”, lo que eleva a 12 el número de implicados en el expediente.

El Ministerio Público ordenó la suspensión provisional de 11 integrantes de la guardia y del cuerpo de custodia, junto con el director encargado, por un periodo de tres meses sin remuneración. Esta medida cautelar afecta a los dragoneantes:

Nairo Vargas Rubio.

Fran Alexander Barbosa Pinzón.

Jhon Eduar Aguilar Conde.

José Luis Becerra Puello.

Juan Camilo Góez David.

Juan Diego Ospina Morales.

Gustavo Adolfo Montejo Casas.

Asimismo, se encuentran suspendidos el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.

Acciones contra la dirección del penal

La investigación también ha derivado en acciones contra la cabeza titular de la institución. La Procuraduría compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, ante la presunta realización de cambios informales en los turnos del personal.

El ente de control busca establecer si estas modificaciones permitieron las irregularidades dentro del penal. Con estas decisiones, se espera esclarecer las fallas en la vigilancia y la administración durante los eventos denunciados en la cárcel de Itagüí.